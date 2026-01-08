【通年販売を開始】サーティワン「31デコケーキ」に新作「エンジョイパーティー」が登場

アイスクリーム専門店「サーティワン アイスクリーム」は1月16日から、オリジナルのアイスクリームケーキを作れる「31デコケーキ エンジョイパーティー」を通年販売する。価格は税込4,200円。

「31デコケーキ」は、2種類のケーキベースから選び、上面に飾るアイスクリーム6個とトッピングを組み合わせて、自宅でデコレーションを楽しめる人気シリーズ。これまで展開してきた「スイーツ＆ベア」「ZOO」に加え、今回新たに「エンジョイパーティー」のトッピングが登場した。

31デコケーキ「スイーツ＆ベア」「ZOO」

新トッピング「エンジョイパーティー」には、ピンク・イエロー・ブルーのカラフルな星形チョコレートや、プレゼントをモチーフにしたチョコレート、サーティワンの人気フレーバーをイメージしたピックなどをセット。誕生日や記念日、ホームパーティーを華やかに演出するデザインに仕上げている。

エンジョイパーティー

「31デコケーキ」概要（価格：税込4,200円）

・ケーキベースを2種類から選択

ホワイト：チョコレートチップ＋ストロベリー

パステルブルー：キャラメルリボン＋チョップドチョコレート

※サイズ：4号（直径約14cm×高さ約4.5cm）

「31デコケーキ」ケーキベース

・ポップスクープサイズのアイスクリームを6個選択

好きなポップスクープサイズのアイスを6個選ぶ

・トッピングを3種類から選択

スイーツ＆ベア／ZOO／エンジョイパーティー

スイーツ＆ベア

ZOO

エンジョイパーティー

※チョコプレートセットと、飾り付け用スプーンも付属する。

チョコプレートセット