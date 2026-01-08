fromis_9、ファンの声援に応え…ワールドツアー「NOW TOMORROW」アンコール公演の追加開催が決定！

ガールズグループfromis_9が、ファンからの熱い声援に応え、アンコール公演の追加開催を発表した。

所属事務所ASNDは、公式SNSを通じてワールドツアーのアンコール公演「2025-26 fromis_9 WORLD TOUR ENCORE [NOW TOMORROW.]」の追加公演開催を発表し、チケットの販売スケジュールを公開した。

公開されたポスターによると、fromis_9は1月30日午後7時30分、ソウル・高麗（コリョ）大学ファジョン体育館で追加公演を行う。もともと予定されていた1月31日・2月1日の公演とあわせ計3日間にわたり開催され、flover（ファンダム名）と再会する予定だ。

追加公演のチケットは、チケット販売サイト「メロンチケット」を通じて購入可能で、1月12日午後8時に先行販売、13日午後8時に一般販売が開始される。すでに31日および2月1日のアンコール公演チケットが完売しているだけに、今回の追加公演にも高い関心が集まると予想される。

（写真＝ASND）

今回のアンコールコンサートは、昨年8月から10月にかけてソウル、アメリカ、東京、台北など全11都市を巡ったワールドツアー「2025 fromis_9 WORLD TOUR NOW TOMORROW」に寄せられたファンからの熱い声援に応える形で企画された。

fromis_9は、昨年所属事務所をASNDに移籍後、6thミニアルバム『From Our 20’s』や、リメイクデジタルシングル『White Memories』をリリースし、精力的な活動を展開した。『From Our 20’s』のタイトル曲『LIKE YOU BETTER』は、Melon「TOP100」で3週連続上位にランクイン。『White Memories』は同チャートで5位を記録し“キャリアハイ”を更新した。さらに、これらの楽曲で音楽番組『ミュージックバンク』（KBS2）1位を獲得し、人気ガールズグループとしての存在感を証明した。

アンコールコンサートを皮切りに多彩な活動を展開するfromis_9が、2026年にどのような活躍を見せるのか、注目が集まっている。

（記事提供＝OSEN）