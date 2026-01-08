８日前場の香港マーケットは、主要８９銘柄で構成されるハンセン指数が前日比３２２．２３ポイント（１．２２％）安の２６１３６．７２ポイント、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）も１０３．９９ポイント（１．１４％）安の９０３４．７６ポイントと続落した。売買代金は１３０６億４５３０万香港ドルに縮小している（７日前場は１４８５億７１００万香港ドル）。

指標発表前に買いが手控えられる流れ。米国では９日、金融政策の方向性を決める重要指標の一つ、１２月の雇用統計が発表される。中国では週末から、１２月の月次経済統計が相次ぎ発表される予定。あす９日に物価統計、来週１４日に貿易統計、１５日までに金融統計などだ。ベネズエラの石油利権などを巡る米中対立の警戒感がくすぶっていることもマイナス。トランプ米大統領は７日、「ベネズエラ暫定政権は米国が管理する新たな石油取引で得た資金について、アメリカ製品のみを購入する」との方針を示した。それより先、トランプ氏は６日、制裁下にある高品質の原油３０００万〜５０００万バレルを米国に引き渡すことになったと自身のＳＮＳに投稿。中国は長年、ベネズエラに巨額投資し、同国が産出する石油の大半を輸入している。（亜州リサーチ編集部）

ハンセン指数の構成銘柄では、パソコン（ＰＣ）世界最大手の聯想集団（レノボ：９９２／ＨＫ）が５．４％安、自動車ディーラー中国大手の中升集団ＨＤ（８８１／ＨＫ）が４．５％安、マカオ・カジノの金沙中国（１９２８／ＨＫ）が４．１％安と下げが目立った。

セクター別では、中国の保険・証券が安い。中国人民財産保険（２３２８／ＨＫ）が３．０％、中国人民保険集団（１３３９／ＨＫ）が２．５％、中国人寿保険（２６２８／ＨＫ）が１．８％、華泰証券（６８８６／ＨＫ）が４．６％、中信証券（６０３０／ＨＫ）が４．２％ずつ下落した。

消費セクターもさえない。レノボや中升のほか、マルチブランド化粧品の上海上美化妝品（２１４５／ＨＫ）が４．５％安、即席麺・飲料の康師傅ＨＤ（３２２／ＨＫ）が３．５％安、日用雑貨チェーンの名創優品集団（９８９６／ＨＫ）が３．３％安、茶飲料の奈雪的茶ＨＤ（２１５０／ＨＫ）が２．７％安、スポーツ用品の李寧（２３３１／ＨＫ）が１．９％安、フィギュア・玩具の泡泡瑪特国際集団（ポップ・マート：９９９２／ＨＫ）が１．７％安で引けた。

半面、半導体セクターは高い。晶門半導体（２８７８／ＨＫ）が５．６％、上海復旦微電子集団（１３８５／ＨＫ）が３．９％、華虹半導体（１３４７／ＨＫ）が３．２％、海壁仞科技（６０８２／ＨＫ）が２．４％、中芯国際集成電路製造（ＳＭＩＣ：９８１／ＨＫ）が２．２％ずつ上昇した。中国政府の国内産業支援スタンスが好感される。米メディアが７日報じたところによると、中国当局は今週、一部のテック企業に対し、エヌビディアの人工知能（ＡＩ）半導体「Ｈ２００」の発注を停止するよう要請した。国内製ＡＩ半導体の購入を優先させる方針という。

本土マーケットは小幅ながら５日続伸。主要指標の上海総合指数は、前日比０．０９％高の４０８９．４５ポイントで前場の取引を終了した。ハイテクが高い。軍需産業、不動産、メディア・娯楽、医薬、公益なども買われた。半面、金融は安い。消費関連、自動車、運輸、非鉄・産金も売られた。

（編集担当：亜州リサーチ＝サーチナ）