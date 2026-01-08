ソフトバンクの城島健司CBO（49）が、4日放送のRKB毎日放送「城島健司のJ的な釣りテレビ 新春スペシャル」に出演。球団統括本部付アドバイザーの和田毅氏（44）をゲストに招き、様々な球界の話で盛り上がった。

ドラフト会議の話になると「くじは透けていた？」という都市伝説のような話題となった。

昨年のドラフト会議で城島氏は、DeNAとの2球団による入札抽選で米スタンフォード大・佐々木麟太郎内野手の交渉権を獲得した。

その抽選に臨むに当たって、城島氏は「俺、本当に。残っている封筒を透けてないんかな〜と思って、ずっと見よったんよ。なんか俺、ニヤニヤしとったやろ？透けてないんか？と思って」とイタズラ少年のような笑みを見せた。

ただ「実は透けてんじゃないかと思って見よったけど、透けてなかった」と結末を説明した。

それでも見事に残り福を当たり、交渉権を獲得。直後の11月には、指名あいさつのため渡米し、「1泊3日ってスゴくない？」という短期間での渡航ながらも佐々木のもとへ向かった。

「交渉はできないけど、結果的に騒がせていることになっているから、指名しましたよというあいさつと、抽選になったから“当たりくじ”というものがあって。そこに会長と俺のサインを書いて、渡しに行った」と説明。最終的な進路決断は7月のMLBドラフト会議以降となる見通しだが、まずは球団の熱意を直接伝えた。

とにかく、現状では待つしかない。「アメリカで活躍してくれれば、うちの評価が間違ってなかったということになるし、日本で大活躍してくれれば、1位というリスクを取ってでもいった選手でよかったなと。結果は何年か後でしか出ないから、そういう意味ではどっちに転んでも、彼が活躍してくれるのが望みかなと思う」と話していた。