海底から顔を出し、ゆらゆらと揺れている姿が特徴的な海の人気者「チンアナゴ」。一見、のんびりとした性格なのかと思いきや、意外な一面がSNSで話題になっている。

【映像】チンアナゴの強烈な頭突き（実際の映像）

投稿したのは、ちんあなごニュースby 日本チンアナゴ協会（@ChinanagoNews）。「隣人を穴に埋めようとするちんあなご そのへんでやめておいた方が…」と心配のコメントとともに強烈な頭突きをするチンアナゴの動画をXに投稿した。動画には砂の中から顔を出した2匹のチンアナゴが至近距離で対峙している様子が映っている。

隣人を巣穴に埋めるチンアナゴ

話題となったチンアナゴが暮らす京都水族館の担当者によると、「縄張りを主張するときに“睨み合い”や“噛み合い”をすることはあるが、今回のような巣穴に押し込むほどのケンカは初めて見た」とのこと。また、飼育スタッフからは「怪我が心配なのでなるべく白熱する前にやめてほしい」とお困りの様子であった。

動画を見た人からは「チンアナゴの世界にも隣人問題が、、、、」「チンアナゴが口開けて噛むの初めて見た」「酷い」「初めて見た、ケンカするんだ！」などの声が寄せられている。 (『わたしとニュース』より)