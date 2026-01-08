¥í¥Ã¥Æ¡¢2·î28Æü¤ËÅÔ¾ë»Ô¤Ç½é¤Î¥ª¡¼¥×¥óÀï³«ºÅ
¡¡¥í¥Ã¥Æ¤Ï8Æü¡¢2·î28Æü(ÅÚ)¤ËÅÔ¾ë±¿Æ°¸ø±àÌîµå¾ì¤Ç¡¢ÅÔ¾ë»Ô¼çºÅ¤È¤Ê¤ë¥ª¡¼¥×¥óÀï¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£ÅÔ¾ë»Ô¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÀéÍÕ¥í¥Ã¥Æ¥Þ¥ê¡¼¥ó¥º¤Î¥ª¡¼¥×¥óÀï¤Ï½é¤á¤Æ¤È¤Ê¤ë¡£
¢§ »î¹ç³µÍ×
»ö¶ÈÌ¾¡§ÅÔ¾ë»Ô ¿·»ÔÃÂÀ¸20¼þÇ¯µÇ°»ö¶È ¥×¥íÌîµå¥ª¡¼¥×¥óÀï 2026
Æü»þ¡§ 2026Ç¯2·î28Æü¡ÊÅÚ¡Ë13»þ»î¹ç³«»Ï
¾ì½ê¡§ ÅÔ¾ë±¿Æ°¸ø±àÌîµå¾ì
ÂÐÀï¥«¡¼¥É¡§ÀéÍÕ¥í¥Ã¥Æ¥Þ¥ê¡¼¥ó¥º VS ºë¶ÌÀ¾Éð¥é¥¤¥ª¥ó¥º
¢§ ¥Á¥±¥Ã¥È¼è°·
¡Ú¥×¥ì¥¤¥¬¥¤¥É¡Û CN¥×¥ì¥¤¥¬¥¤¥É,M¥Á¥±¥Ã¥È
¡ÚÅ¹Æ¬ÈÎÇä¡Û
°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÅÔ¾ë»Ô¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥³¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó,°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÅÔ¾ë´Ñ¸÷¶¨²ñ,ÅÔ¾ë±¿Æ°¸ø±à,ÅÔ¾ë»ÔÌò½ê¥¹¥Ý¡¼¥ÄÀ¯ºö²Ý
ÈÎÇä³«»ÏÆü¡§2026Ç¯1·î14Æü(¿å)