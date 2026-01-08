KAWAII LAB.が2月11日にリリースする『KAWAII LAB. BEST ALBUM』より、全6形態のジャケット写真と収録曲が公開された。

（関連：【画像あり】『KAWAII LAB. BEST ALBUM』全6形態のジャケット写真）

今作は、KAWAII LAB.の発足4周年を記念して発売される、プロジェクト初のベストアルバム。初回限定盤とカワラボ盤は、甘くてかわいい“KAWAII LAB. CAKE TOWER”に乗った総勢29名のメンバーがプロジェクトの4周年をお祝いするような、多幸感溢れるアートワークとなった。また、各グループ盤では、それぞれのグループをイメージしたケーキを、カラフルな衣装を纏ったメンバーが彩るデザインに。

収録曲は、これまで各グループの代表曲2曲が発表されていたが、ファン投票で選ばれた残る1曲が公開された。FRUITS ZIPPERはデビュー当時から根強い人気を誇る「完璧主義で☆」、CANDY TUNEはグループの“かわいい”をぎゅっと詰め込んだ「必殺あざとポーズ」、SWEET STEADYはきらめくサウンドが印象的な王道ラブソング「ダイヤモンドデイズ」、CUTIE STREETは仲間との絆やミライを描いた楽曲「ハロハロミライ」に決定。

そのほか、昨年12月にデビューした新グループ MORE STARのデビュー曲「もっと、キラッと」、KAWAII LAB. MATESによる「わたしの進路が決まったら2026」、4グループで結成したスペシャルユニット TEAM KAWAII LAB.による新曲「カワラボとばびゅーん！」など、全16曲が収録される。

また、KAWAII LAB.の4周年を記念し、2月5日から3月8日にかけて、全国のTOWER RECORDS CAFE4店舗にてコラボカフェ『KAWAII LAB. × TOWER RECORDS CAFE』を開催。グループをイメージしたフードやドリンクを楽しむことができる。

さらに、4周年記念イベント『KAWAII LAB. 4th Anniversary Special LIVE』が、2月11日よりKアリーナ横浜にて5日間、3月7日より神戸ワールド記念ホールにて2日間開催。現在、チケットを先行受付中だ。

（文＝リアルサウンド編集部）