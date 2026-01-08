¸½Ìò¥¿¥¯¥·¡¼¥É¥é¥¤¥Ð¡¼·ó¥°¥é¥É¥ë¡¢À©ÉþÃ¦¤¤¤ÀàºÝ¤É¤¤ºÙ¤Ò¤âá¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¡Ö²¿¤À¡Ä¤½¤ê¤ã¡Ä¡×¡Ö¤¤¤Ä¤«²ñ¤¨¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡×
¡¡¸½Ìò¥¿¥¯¥·¡¼¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¥Ï¥ó¥É¥ë¤ò°®¤ë¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤¬ÂçÃÀ¤Ê»Ñ¤Ç°§»¢¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤òÊ¨¤«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö2025Ç¯¤â¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈX¤Ë½ñ¤½Ð¤·¡¢´¶¼Õ¤Î»×¤¤¤òÅÁ¤¨¤¿¤Î¤ÏÃæÅçÍ³°Í»Ò¡£
¡¡¥Õ¥ê¥ë¤¬¤Ä¤¤¤¿¿¿¤ÃÇò¤Î¥¤¥ó¥Ê¡¼É÷¥È¥Ã¥×¥¹¤Ç¡¢¥¿¥¯¥·¡¼¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤ÎÀ©Éþ¤«¤é°ìÊÑ¤¹¤ëà»É·ãÅªá¤Ê¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÂçÃÀ¤ÊÊÑ¿È¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡Ö¤¤¤Ä¤«²ñ¤¨¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡×¡Ö²ñ¤¤¤Ë¹Ô¤±¤¿¤é¤È¤¤¤¦ÌÜÉ¸¤Ç¡ª¡×¡Ö¤È¤Æ¤âÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡×¡Ö²¿¤À¡¢¡¢¤½¤ê¤ã¡¢¡¢¤½¤ó¤Ê¥¿¥¯¥·¡¼¥É¥é¥¤¥Ð¡¼µï¤¿¤éÂç¿Íµ¤¤ä¤í¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¡¡ÃæÅç¤Ï¼Ì¿¿½¸¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤ä¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼ÈÖÁÈ¡Ö¥¶¡¦¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¡×(¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡¢23Ç¯)¤Ø¤Î½Ð±é¤Ê¤É·ÝÇ½³èÆ°¤ÈÊÂ¹Ô¤·¡¢ÅìµþÅÔÆâ¤Î¥³¥ó¥É¥ë¥¿¥¯¥·¡¼¤Ç¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¶ÐÌ³¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
