◆バレーボール・全日本高校選手権 鎮西2―0土浦日大（8日、東京体育館）

春高バレーの男子3回戦で、優勝候補の鎮西（熊本）が土浦日大（茨城）を2―0（25―12、25―19）で破り、順当にベスト8へ駒を進めた。鎮西の8強入りは5大会連続で、同日に開催される準々決勝では東山（京都）と対戦する。全国総体と国民スポーツ大会に続く、高校3冠の偉業に向け、また一歩前進した。

第1セット（S）は25―12で先取。終始優勢に進めて地力の高さを示した。一転して第2Sは互いに得点を奪い合う展開となるも、要所でエースの一ノ瀬漣（2年）が決めるなどして競り勝った。

鎮西では2024年パリ五輪日本代表の宮浦健人らを育てた畑野久雄監督が昨年11月24日に急逝。1974年から鎮西高を率い、全国総体は昨夏を含めて5度、全日本高校選手権でも3度の優勝に導いた名将との突然の別れだった。コーチを務めていた宮迫竜司氏が後任に。畑野さんへの思いを胸に刻んで挑む大会でもある。初戦の2回戦では愛工大名電（愛知）から2―1フルセットの末に勝利した。