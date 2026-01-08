どさんこワイドの福永アナウンサーが、バスケットボールのレバンガ北海道・富永啓生選手の秘密に迫りました。



（福永アナウンサー）「よろしくお願いします。自分と並ぶと身長が大きい」



（富永啓生選手）「１８８…１８５くらいはあるかな」



（福永アナウンサー）「（３センチ）サバ読んでる？福永・富永で福富ということで、新年から縁起がいいということでよろしくお願いします」





レバンガ北海道の背番号３０番・富永啓生選手は、今シーズンここまで１試合平均で日本人トップとなる１８．８得点を記録。今シーズン、レバンガは日本代表にも選ばれている富永選手の加入もあり、クラブ史上初めて１２連勝をするなど、リーグ前半戦を終えて２３勝７敗と、東地区で３位の成績を残しています。（福永アナウンサー）「快進撃の手応えは？」（富永啓生選手）「手応えとしてはすごく良いものをシーズン序盤からつかめていると思うし、自分とか（元ＮＢＡプレーヤーの）オカフォー選手が注目されているけど、それ以外の選手が毎試合毎試合ステップアップしてくれるので、すごく自分たちも楽にプレーできるし、チームとして上手くかみ合っている」富永選手の武器は、高い成功率を誇るスリーポイントシュートです。体勢を崩しながらでもことごとく決めることから、富永選手のスリーポイントシュートは対戦相手から“理不尽スリー”という呼び名で恐れられています。（富永啓生選手）「手首が柔らかいかも…シュートするときにスナップの柔らかさはあるのかも」

そんな富永選手。



小さなころからバスケットボールの才能の片りんを見せていました。



（父親）「上手い！」



このとき、まだ３歳。



両親も驚く正確なシュートを決めていました。



バスケットボールの本場、アメリカ・ＮＢＡの下部チームなどでも技術を磨いてきた富永選手。



得点の後に行うアメリカ仕込みのパフォーマンスについてー



（福永アナウンサー）「どういうイメージ？」



（富永啓生選手）「憧れの（ＮＢＡプレーヤー）ステフィン・カリー選手がやっているやつ。相手が勝つチャンスがほぼ無くなった時にやるやつ。試合決まったから“おやすみなさい”みたいな感じで」



（福永アナウンサー）「これもありますよね」



（富永啓生選手）「大半の人が見て驚くだろうなというシュートを決めた後に驚いているアクションを」



（福永アナウンサー）「自分でも俺すげーみたいな」



（富永啓生選手）「そんな感じですね」



（福永アナウンサー）「こういうのもやっていた」



（富永啓生選手）「あのへんは意味がないです。そのときの一瞬で出てきたものをやっている。（試合中に）勝手に出てきた感情をやっている」



得点後のパフォーマンスの秘密についても教えてくれました。



（福永アナウンサー）「ことしの目標は？」



（富永啓生選手）「しっかりとＣＳに出場して、そこからもっともっと上のところ、優勝を目指して頑張っていきたいですし、あとは１試合１試合健康でプレーしていくことが目標」



レバンガ史上初めてとなるプレーオフ出場を目指して、リーグ戦は２０２６年５月まで続きます。