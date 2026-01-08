３歳にして正確なシュート…富永啓生選手の秘密に迫る ポーズは「出てきた感情を…」レバンガ史上初のCS出場へ
どさんこワイドの福永アナウンサーが、バスケットボールのレバンガ北海道・富永啓生選手の秘密に迫りました。
（福永アナウンサー）「よろしくお願いします。自分と並ぶと身長が大きい」
（富永啓生選手）「１８８…１８５くらいはあるかな」
（福永アナウンサー）「（３センチ）サバ読んでる？福永・富永で福富ということで、新年から縁起がいいということでよろしくお願いします」
今シーズン、レバンガは日本代表にも選ばれている富永選手の加入もあり、クラブ史上初めて１２連勝をするなど、リーグ前半戦を終えて２３勝７敗と、東地区で３位の成績を残しています。
（福永アナウンサー）「快進撃の手応えは？」
（富永啓生選手）「手応えとしてはすごく良いものをシーズン序盤からつかめていると思うし、自分とか（元ＮＢＡプレーヤーの）オカフォー選手が注目されているけど、それ以外の選手が毎試合毎試合ステップアップしてくれるので、すごく自分たちも楽にプレーできるし、チームとして上手くかみ合っている」
富永選手の武器は、高い成功率を誇るスリーポイントシュートです。
体勢を崩しながらでもことごとく決めることから、富永選手のスリーポイントシュートは対戦相手から“理不尽スリー”という呼び名で恐れられています。
（富永啓生選手）「手首が柔らかいかも…シュートするときにスナップの柔らかさはあるのかも」
そんな富永選手。
小さなころからバスケットボールの才能の片りんを見せていました。
（父親）「上手い！」
このとき、まだ３歳。
両親も驚く正確なシュートを決めていました。
バスケットボールの本場、アメリカ・ＮＢＡの下部チームなどでも技術を磨いてきた富永選手。
得点の後に行うアメリカ仕込みのパフォーマンスについてー
（福永アナウンサー）「どういうイメージ？」
（富永啓生選手）「憧れの（ＮＢＡプレーヤー）ステフィン・カリー選手がやっているやつ。相手が勝つチャンスがほぼ無くなった時にやるやつ。試合決まったから“おやすみなさい”みたいな感じで」
（福永アナウンサー）「これもありますよね」
（富永啓生選手）「大半の人が見て驚くだろうなというシュートを決めた後に驚いているアクションを」
（福永アナウンサー）「自分でも俺すげーみたいな」
（富永啓生選手）「そんな感じですね」
（福永アナウンサー）「こういうのもやっていた」
（富永啓生選手）「あのへんは意味がないです。そのときの一瞬で出てきたものをやっている。（試合中に）勝手に出てきた感情をやっている」
得点後のパフォーマンスの秘密についても教えてくれました。
（福永アナウンサー）「ことしの目標は？」
（富永啓生選手）「しっかりとＣＳに出場して、そこからもっともっと上のところ、優勝を目指して頑張っていきたいですし、あとは１試合１試合健康でプレーしていくことが目標」
レバンガ史上初めてとなるプレーオフ出場を目指して、リーグ戦は２０２６年５月まで続きます。