はんにゃ川島の元妻・川島菜月さん“ずっと好きな芸能人”を告白「手紙持ち歩いてるよ」「ちょっときもいよね」
お笑いコンビ・はんにゃ川島章良（43）の元妻でブロガーの川島菜月さんが7日、自身のブログを更新。“唯一ずっと好きな芸能人”への変わらぬ思いを明かし、ファンの共感を呼んでいる。
【写真】1月恒例の“推し活”と生誕祭ショットを公開した川島菜月さん
菜月さんのブログは、日々の子育てや家族とのふれあいを中心に、時に笑いを交え、時にしみじみとしたエピソードなど“リアルな日常がつづられたブログ”。離婚発表後もポジティブに前を向きながら、子どもたちとの生活を楽しむ姿が多くの共感を呼んでいる。
この日、「もうすぐLOVEの誕生日」と題してブログを更新。絵文字を交えながら「こないだ買ったものたちがちょこちょこと届いてますっ」と近況を報告。中でも、以前から狙っていたというビーニー帽を購入したことを明かし、「可愛いいいい！！！」「深めにかぶれるから小顔効果あり」と大満足の様子で、ビーニー帽を被った鏡越しの自撮りショットを公開した。
さらに話題は1月恒例の“推し活”へ。「1月といえば…あと少しで たけしさんのお誕生日だねー！いえーーーーーーい」とテンション高くつづり、「唯一ずっと好きな芸能人！！」と、その存在の大きさを改めて強調した。
「いつ会えるかわからないのでたけしさんへの手紙持ち歩いてるよ」と打ち明けつつ、「ちょっときもいよね」と自らツッコミを入れるユーモアも。さらに「そして毎年勝手に生誕祭を開催してます」と、毎年欠かさず誕生日を祝っている様子の写真とともに明かした。
最後は「もう…生きてくれてたら幸せですよ、私は」と、長年変わらない“推し”への思いをにじませ、ブログを締めくくった。
この投稿にファンから「すごい」「ケーキにも愛を感じる」「たけしさんの生誕祭をするの、いつも楽しみに見ています」「好きになったきっかけ知りたいなぁ」「手紙を持ち歩いている！が刺さりました」「今年も共にお祝いしましょう！！！」「手紙を持ち歩く熱量はすごい」「なっちゃんってホント素敵な人」や、「かわいっ」「ニット帽めちゃくちゃ似合ってますね」などの声が寄せられている。
2015年2月に川島と菜月さんは結婚。川島は結婚を決めた14年11月に健康診断を受け、腎臓がんと判明。その後、摘出手術を受けている。15年に長女、20年に長男が誕生し、2025年7月22日に離婚を発表している。
