武装した連邦捜査官に護送されて連邦地裁に向かうマドゥロ大統領＝5日、米ニューヨーク市/XNY/Star Max/GC Images/Getty Images

（CNN）米国で行われた世論調査によると、マドゥロ大統領を拘束し政権の座から排除した南米ベネズエラでの米軍の軍事行動について、米国民の意見はほぼ拮抗（きっこう）していることが分かった。

CBSニュースとユーガブが7日に公表した調査では、賛成が48％、反対が52％だった。ワシントン・ポストやロイター通信とイプソスがこれまでに行った調査でも、世論が割れているという同様の結果が出ている。

CBSの調査では、トランプ大統領の政治運動「MAGA（米国を再び偉大に）」の支持者と自らを位置づける共和党員の97％がマドゥロ氏の排除を支持したのに対し、そうでない共和党員では支持は80％だった。民主党支持者の87％と無党派層の58％は反対だった。

CBSの調査では、ベネズエラ情勢への対応に関するトランプ氏の支持率は43％で、同調査における職務全般の支持率41％とほぼ同水準だった。

ベネズエラ政府が米国に協力しない場合でも、さらなる米軍の軍事行動には反対すると答えた人は62％に上った。さらに、米国の国益に協力しない地域内の他国に対して軍事行動を取ることに反対する人の割合は67％だった。

このCBSニュースとユーガブの世論調査は5日から7日にかけて実施され、全米を代表するオンラインパネルを用いて2325人の米国の成人を対象に行われた。誤差の範囲はプラスマイナス2.4パーセントポイント。