【ダークメルヘンASMRボイス】 1月15日17時より発売予定 価格：各3,000円

ANYCOLORが運営するVTuber/バーチャルライバーグループ「にじさんじ」は、「ダークメルヘンASMRボイス」をにじさんじオフィシャルストア・NIJISANJI EN Official Storeにて1月15日17時より販売する。価格は各3,000円。

本作品はダークに改変された童話世界の登場人物となったライバーが、歪んだ愛を貴方に捧ぐ「ダークメルヘンASMRボイス」。バイノーラル収録により、より深い没入感を味わえるシチュエーションボイスとなっており、天宮こころさん、白雪巴さん、セラフ・ダズルガーデンさん、緋八マナさんの4人が出演するボイスが登場する。

セラフ・ダズルガーデン編

＜あらすじ＞

セラフ王子に婚約者として迎え入れられたシンデレラのアナタ。

これから素敵な日々が待っている……と思っていた矢先、セラフ王子が秘めていた異常な執着心と愛情、そして独占欲を知ってしまい――？

＜商品情報＞

・出演：セラフ・ダズルガーデンさん

・価格：3,000円

・購入特典：キービジュアルのPC＆スマホ用壁紙、ライバー単体のスマホ用壁紙

※本ボイス設定はフィクションです

緋八マナ編

＜あらすじ＞

ある日、道端に落ちていたランプを拾ったアナタは、ランプの魔人である緋八を召喚してしまう。

どんな願いでも叶えてくれる緋八だったが、毎日を共に過ごす中で、だんだんと執着心が芽生えていき――？

＜商品情報＞

・出演：緋八マナさん

・価格：3,000円

・購入特典：キービジュアルのPC＆スマホ用壁紙、ライバー単体のスマホ用壁紙

※本ボイス設定はフィクションです

白雪巴編

＜あらすじ＞

嵐の夜、海に投げ出されたアナタを救ったのは、人魚の女王である白雪だった。

種族を超えて愛を育む二人。

しかし二人を引き裂こうとする障害が、白雪の愛を静かに狂気へと変えていき――？

＜商品情報＞

・出演：白雪巴さん

・価格：3,000円

・購入特典：キービジュアルのPC＆スマホ用壁紙、ライバー単体のスマホ用壁紙

※本ボイス設定はフィクションです

天宮こころ編

＜あらすじ＞

オオカミであるアナタが森で出会ったのは、赤ずきんの天宮。

食べごろを見定めつつ、交流を深めていく。

しかし、思惑があるのはアナタだけではないようで――？

＜商品情報＞

・出演：天宮こころさん

・価格：3,000円

・購入特典：キービジュアルのPC＆スマホ用壁紙、ライバー単体のスマホ用壁紙

※本ボイス設定はフィクションです

(C)ANYCOLOR, Inc.