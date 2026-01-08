にじさんじ、ASMR「ダークメルヘンASMRボイス」が1月15日17時より発売天宮こころさん、白雪巴さん、セラフ・ダズルガーデンさん、緋八マナさんが出演
ANYCOLORが運営するVTuber/バーチャルライバーグループ「にじさんじ」は、「ダークメルヘンASMRボイス」をにじさんじオフィシャルストア・NIJISANJI EN Official Storeにて1月15日17時より販売する。価格は各3,000円。
本作品はダークに改変された童話世界の登場人物となったライバーが、歪んだ愛を貴方に捧ぐ「ダークメルヘンASMRボイス」。バイノーラル収録により、より深い没入感を味わえるシチュエーションボイスとなっており、天宮こころさん、白雪巴さん、セラフ・ダズルガーデンさん、緋八マナさんの4人が出演するボイスが登場する。
セラフ・ダズルガーデン編
＜あらすじ＞
セラフ王子に婚約者として迎え入れられたシンデレラのアナタ。
これから素敵な日々が待っている……と思っていた矢先、セラフ王子が秘めていた異常な執着心と愛情、そして独占欲を知ってしまい――？
＜商品情報＞
・出演：セラフ・ダズルガーデンさん
・価格：3,000円
・購入特典：キービジュアルのPC＆スマホ用壁紙、ライバー単体のスマホ用壁紙
※本ボイス設定はフィクションです
緋八マナ編
＜あらすじ＞
ある日、道端に落ちていたランプを拾ったアナタは、ランプの魔人である緋八を召喚してしまう。
どんな願いでも叶えてくれる緋八だったが、毎日を共に過ごす中で、だんだんと執着心が芽生えていき――？
＜商品情報＞
・出演：緋八マナさん
・価格：3,000円
・購入特典：キービジュアルのPC＆スマホ用壁紙、ライバー単体のスマホ用壁紙
※本ボイス設定はフィクションです
白雪巴編
＜あらすじ＞
嵐の夜、海に投げ出されたアナタを救ったのは、人魚の女王である白雪だった。
種族を超えて愛を育む二人。
しかし二人を引き裂こうとする障害が、白雪の愛を静かに狂気へと変えていき――？
＜商品情報＞
・出演：白雪巴さん
・価格：3,000円
・購入特典：キービジュアルのPC＆スマホ用壁紙、ライバー単体のスマホ用壁紙
※本ボイス設定はフィクションです
天宮こころ編
＜あらすじ＞
オオカミであるアナタが森で出会ったのは、赤ずきんの天宮。
食べごろを見定めつつ、交流を深めていく。
しかし、思惑があるのはアナタだけではないようで――？
＜商品情報＞
・出演：天宮こころさん
・価格：3,000円
・購入特典：キービジュアルのPC＆スマホ用壁紙、ライバー単体のスマホ用壁紙
※本ボイス設定はフィクションです
【ダークメルヘンASMRボイス 販売決定！】- にじさんじ公式🌈🕒 (@nijisanji_app) January 8, 2026
1/15(木)17:00より、にじさんじオフィシャルストアにて
天宮こころ、白雪巴、セラフ・ダズルガーデン、緋八マナの
「#にじさんじダークメルヘンASMRボイス」販売が決定いたしました！
詳細はこちら▼https://t.co/hZ0ngZQfeS#にじストア pic.twitter.com/mjiEf7A9SD
(C)ANYCOLOR, Inc.