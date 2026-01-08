アルバルク東京がベスト4進出…テ－ブス海の劇的弾で延長に持ち込んで群馬クレインサンダーズを撃破

1月8日に国立代々木競技場 第一体育館で「第101回天皇杯 全日本バスケットボール選手権大会」ファイナルラウンド準々決勝が行われ、アルバルク東京が群馬クレインサンダーズと対戦した。

第1クォーター開始3分16秒の時点で1－8と遅れを取ったが、A東京はセバスチャン・サイズ、テーブス海、マーカス・フォスターの得点で逆転。小酒部泰暉、福澤晃平、ライアン・ロシターも加勢し、25－22と3点のリードを奪った。

第2クォーターは開始1分31秒からザック・バランスキー、小酒部の連続得点で3－25と2ケタリード。相手を11得点に抑え、43－33で試合を折り返した。

後半に入ると群馬の反撃に遭い、第3クォーターに試合をひっくり返された。第4クォーター開始からロシター、福澤の連続得点でリードを奪い返したが、辻直人に“4点プレー”を献上し、その後も追いかける展開。4点ビハインドで迎えた試合終了残り34秒にロシターが2本のフリースローを決めると、同0.3秒にテ－ブスが同点弾を沈めた。

オーバータイムではテ－ブスが1人で8得点を挙げる活躍。83－80で勝利を収め、2大会連続でベスト4進出を決めた。ロシターが16得点19リバウンド、テ－ブスが16得点、フォスターが15得点、バランスキ－が11得点2スティール2ブロック、サイズが9得点、福澤と小酒部がともに8得点を記録した。

なお、10日の準決勝では三遠ネオフェニックスvsアルティーリ千葉の勝者と対戦する。

■試合結果



群馬クレインサンダーズ 80－83 アルバルク東京（＠国立代々木競技場 第一体育館）



群馬｜22｜11｜26｜15｜6｜＝80



東京｜25｜18｜12｜19｜9｜＝83

【動画】テ－ブス海が試合終了残り0.3秒に劇的同点弾