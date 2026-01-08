「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」８日午後１時現在で北川精機<6327.T>が「買い予想数上昇」５位となっている。



北川精機は６日ぶり反落。前日までの５営業日で１６０円以上の上昇をみせ、２０２３年９月以来となる１０００円大台乗せも果たしたが、きょうは日経平均が大きく売り込まれるなか、全体リスクオフの流れに抗えず利益確定売りが優勢となっている。同社はプリント基板プレス関連装置などを展開しており、そのなかＣＣＬ成形用真空大型プレス機は世界トップクラスの商品競争力を誇る。近年はＡＩ半導体特需の恩恵を享受している。ＣＣＬ成形用プレス機はＧＰＵを搭載するＡＩサーバー向けで需要絶好調、同社の成長ドライバーとして期待が大きく、株式市場でも物色人気化の契機となった。



出所：MINKABU PRESS