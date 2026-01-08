LiLiCo、夫婦別性→夫・小田井涼平の名字に変更 きっかけ明かす
タレントのLiLiCo（55）が、7日放送の日本テレビ系バラエティー『上田と女が吠える夜〜インターナショナル第2弾〜』（後9：00）にゲストとして出演。夫で歌手・俳優の小田井涼平（54）と夫婦別性だったが、夫の名字に変更したことを明かした。
【写真】「お二人の時の流れを感じる素敵なカット」同じ構図で7年前と現在の夫婦ショットを披露したLiLiCo＆小田井涼平夫妻 ※2025年の写真は2枚目
「世界の女性と大激論！世界から見た日本ってどんな国？スペシャル」と題したテーマでトーク。スウェーデン出身のLiLiCoは、夫の愛情表現について「何にも褒めないし愛してるも言わない」と説明。小田井は、LiLiCoのいないところで褒めていると説明した。
パートナーとの愛情表現の話になり、LiLiCoは以前番組内で「選択的夫婦別姓」をテーマとした放送を振り返り。国際結婚のため別姓としていたが、同放送時にくりぃむしちゅー・上田晋也の言葉を聞き、心境が変わったことを明かした。
LiLiCoは「上田さんが、奥さん（の名字）が上田になったのが、すごく大事にしないといけないっていう話を聞いて、私、夫の名字に変えたんです」と告白。続けて「すごく大変だったの。スウェーデンとかのやりとりとか」「でもね、何にも変わらないんだよ！！ただただ大変だったっていう！」と明かした。
