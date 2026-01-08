仲野太賀、親子ショットに反響 父・中野英雄と“先輩”柳葉敏郎の誕生日会へ「親子でギバちゃんを挟んでる」「みんな良い笑顔ですね」
俳優の仲野太賀（32）が8日、父で俳優・中野英雄（61）のSNSに登場。食事会での楽しげな親子ショットが公開された。
【写真】「親子でギバちゃんを挟んでる」「いい写真」太賀＆英雄＆柳葉敏郎の楽しげな3ショット
英雄は「柳葉兄貴誕生日食事会に太賀と行って来ました 楽しかった!!」とつづり、3日に65歳を迎えた先輩俳優・柳葉敏郎を親子で囲んだ3ショットをアップ。
英雄は劇男一世風靡に参加し、柳葉の付き人を務めたことでも知られており、楽しげな写真からも長年の関係性がにじみ出ているようだ。
コメント欄には「親子でギバちゃんを挟んでる」「眼福過ぎてキュンです」「中野さんとギバちゃん一世風靡からの付き合い」「柳葉さんと中野さんの長年にわたるご縁……本当に感動しました〜」「太賀君最高ですね ホントいい息子さんで羨ましい」「みんな良い笑顔ですね」「いい写真」など、さまざまな反響が寄せられている。
