【AnimeJapan 2026】 3月28日～3月31日 開催予定 会場：東京ビッグサイト（東京都江東区） チケット：2,500円（ステージ応募権付入場券）～

3月28日から東京都江東区にある「東京ビッグサイト」にて開催される「AnimeJapan 2026」のキービジュアルが公開された。合わせて、チケット情報も公開されている。

「AnimeJapan」は、2014年から開催されている世界最大級のアニメイベント。13回目を迎える「AnimeJapan 2026」では、アニプレックス、KADOKAWA、TOHO animationをはじめ、バンダイナムコフィルムワークス、東映アニメーション、DMM.comなど、昨年を上回る120社以上の出展が決定している。また、全出展社による出展規模も過去最大規模となる。

今回公開されたキービジュアルでは、「黄泉のツガイ」のユルや「Re:ゼロから始める異世界生活」のスバルとエミリア、「マリッジトキシン」の下呂ヒカルと城崎メイら22作品のアニメキャラクターが集結。元気いっぱいに飛び出してきそうなキービジュアルとなっている。

キービジュアル公開に合わせて、「AnimeJapan 2026」のアンバサダーに櫻坂46が就任することも明らかになった。また、1月16日20時よりAnimeJapan公式YouTubeにて、昨年2025年に続き「AnimeJapan KICKOFF 2026」のプレミア公開が行なわれる。

「AnimeJapan 2026」のアンバサダー櫻坂46

「AnimeJapan 2026」は過去最大規模の開催へ

「AnimeJapan 2026」は、東京ビッグサイトの東展示棟に加え、南展示棟と屋上展示場を舞台に、過去最大級の開催面積でさらなる盛り上がりを目指して開催される。

アニメ関連企業による出展ブースや様々な作品のステージを楽しめるパブリックデイは3月28日・29日、商談・ビジネスを目的としたビジネスデイは3月30日・31日、ファミリー・キッズ向けのアニメに関する展示やステージが行なわれる入場無料の「ファミリーアニメフェスタ2026」は3月28日・29日に開催される。

「AnimeJapan KICKOFF 2026」プレミア公開決定！

1月16日20時よりAnimeJapan公式YouTubeにて、昨年2025年につづき、「AnimeJapan KICKOFF 2026」のプレミア公開が行なわれる。

AJステージのラインナップ情報をはじめ、「AnimeJapan 2026」の最新情報が、梶裕貴さんと早見沙織さんのナレーションとともに一挙公開予定となっている。

【「AnimeJapan KICKOFF 2026」プレミア公開】

配信日時：1月16日20時～

ナレーション：梶裕貴さん、早見沙織さん

・視聴方法

□AnimeJapan 公式YouTube

チケット情報公開

数量限定販売となるプレミアム入場券をはじめ、ステージ応募券付入場券、入場券や当日券の発売とあわせて、今年もグッズ付き入場券が販売される。

【ステージ応募権付入場券】

各日：2,500円

・AJ 先行販売：1月16日20時～2月5日

・CN プレイガイド・アニメイト販売：2月6日10時～2月24日

【グッズ＆ステージ応募権付入場券＜AnimeJapanオリジナルチケット風ステッカー＞】

各日：3,300円

・CN プレイガイド・アニメイト販売：2月6日10時～2月24日

【プレミアム入場券 ＜2日間優先入場、全AJステージ前方席での観覧可、オリジナルグッズ、顔写真付き記念パス＞】

50,000円 ※100名限定抽選販売

・抽選申込期間：1月16日20時～1月21日23時59分

その他券種の詳細は公式サイトをご確認ください。

「AnimeJapan 2026」開催概要

【パブリックデイ】

会場：東京ビッグサイト 東展示棟4-8ホール、南展示棟1-4ホール、屋上展示場

会期：3月28日・29日9時～17時※最終入場16時30分

展開内容：出展ブース/AJステージ/主催施策/オフィシャルグッズ販売など

【ビジネスデイ】

会場：東京ビッグサイト 会議棟1F、6F

会期

3月30日10時～18時 ※最終入場17時30分

3月31日10時～17時 ※最終入場16時30分

展開内容：出展ブース/ビジネスセミナー/アニメビジネスコンシェルジュ

【ファミリーアニメフェスタ2026】

会場：東京ビッグサイト 南展示棟1ホール

会期：3月28日・29日9時30分～17時※最終入場16時30分

展開内容：出展ブース/ファミリーステージ/キャラクターグリーティング/ワークショップなど

主催：一般社団法人アニメジャパン

後援：経済産業省（申請中）、一般社団法人日本動画協会、コミック出版社の会

特別協賛：ソニーグループ

プレミアム協賛：Fate/Grand Order

協賛：マンガプロダクションズ/ドコモ・アニメストア/TOHO animation/TOHO animation STORE ONLINE/TVアニメ「Re:ゼロから始める異世界生活」（KADOKAWA）/SANKYO/NURO/DNPフォトイメージングジャパン/円谷フィールズホールディングス/ABEMA

事務局：AnimeJapan 運営事務局（ソニー・ミュージックソリューションズ）

