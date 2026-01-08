【Call of Duty: Black Ops 7 シーズン01 リローデッド】 1月9日 開始予定

Activision Blizzardは、プレイステーション 5/Xbox Series X|S/PC用FPS「Call of Duty: Black Ops 7」および「Call of Duty: Warzone」の「シーズン01 リローデッド」を1月9日より開始する。

本シーズンでは日本がテーマの新マップ「夜景」が登場。「Black Ops 2」からリマスターした「メルトダウン」の他、「Black Ops 6」の「フリンジ」が再登場。加えて「Fallout」コラボとして「Vaultタウン」も収録する。

夜景

メルトダウン

フリンジ

Vaultタウン

「エンドゲーム」では新たなワールドイベント「Wraith Wing」と「Deathclaw Hunt」が登場する。新モード「テイクオーバー」では「ハードポイント」と「ドミネーション」の要素を融合させた目標型モードを楽しめる他、「S.P.E.C.I.A.L. メイヘム」では全てのマップが有毒粒子に覆われる中、「S.P.E.C.I.A.L.」バフによるパワーアップを活用して戦えるという。

テイクオーバー

S.P.E.C.I.A.L. メイヘム

「Infected」をベースとした24人用「ウェイストランド」仕様モードも登場。「Vault居住者」となって3つのスコアストリークを装備して戦う。倒れた「Vault居住者」はグールとして復活し、全員がグールになるか、「Vault居住者」が生き延びるかを競う。

グール

「ゾンビ」モードではガイドモードが登場する他、マップ「ザーリャ宇宙基地」が登場。「Fallout」コラボ限定モードも登場する。限定モードではラウンドが進むごとに高度な汚染にさらされ、回復手段やエッセンスが倒した敵からドロップするアイテムとなる。

ザーリャ宇宙基地

「Fallout」コラボ限定モード

「Warzone」では、カスタムロードアウトやキャッシュ報酬が増加する他、ノンストップアクションを楽しめる「ハイオクタン」、パワーアーマーを巡って戦う「パワーアーマーロイヤル」が登場する。この他、新武器「Hawker HX」、「Sturmwolf 45」が登場する。

ハイオクタン

パワーアーマーロイヤル

Hawker HX

Sturmwolf 45

