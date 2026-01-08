みちょぱ「毎年恒例」母特製の七草粥公開「湯気まで見えそう」「優しさが伝わる」と反響
【モデルプレス＝2026/01/08】タレントの“みちょぱ”こと池田美優が1月7日、自身のInstagramストーリーズを更新。母・京子さんの手料理を公開した。
【写真】みちょぱ「湯気まで見えそう」母お手製の七草粥
みちょぱは「毎年恒例の ＠chopamaa 特製七草粥を ＠shimonsmile と3人で食べる日」「今年は寝る前の日付かわってすぐに食べました」と京子さんが手作りした七草粥を夫でタレントの大倉士門とともに食べたことを報告。丁寧に作られた七草粥と梅干しが並んだ写真を投稿し、体に優しい食卓を披露した。
この投稿に、ファンからは「愛情たっぷり」「湯気まで見えそう」「温かい気持ちになる」「優しさが伝わる手料理」「仲良しファミリー」などの声が上がっている。
みちょぱと大倉は、2022年10月22日に結婚を発表。互いのSNSではたびたび2ショットなどを投稿し、仲睦まじい様子を公開している。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆みちょぱ、母の手料理公開
◆みちょぱの投稿に「優しさが伝わる」と反響
