ダレノガレ明美、TRUSTARとエージェント契約「より幅広い分野で新しいチャレンジをしていきたい」2024年に独立
【モデルプレス＝2026/01/08】モデルでタレントのダレノガレ明美が1月8日、自身のInstagramを更新。株式会社TRUSTARとのエージェント契約締結を報告した。
ダレノガレは「このたび私、ダレノガレ明美は 株式会社TRUSTARとエージェント契約を締結いたしました」と報告。「芸能活動の一部をご協力頂く事になり、これからはTRUSTARの皆さまと共に、より幅広い分野で新しいチャレンジをしていきたいと思っています！！」と意気込みをつづっている。
ダレノガレは、1990年7月16日生まれ、ブラジル出身。2012年5月発売の女性ファッション誌『JJ』7月号でモデルデビュー。2024年7月に12年間所属した事務所・LIBERAを退所し、独立。株式会社QUEENを設立していた。（modelpress編集部）
◆ダレノガレ明美、エージェント契約締結
◆ダレノガレ明美、2024年に独立
