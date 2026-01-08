トリンドル玲奈、2人分の七草粥公開「旦那さんと食べたのかな？」「盛り付けも綺麗」と反響
【モデルプレス＝2026/01/08】モデルで女優のトリンドル玲奈が1月7日、自身のInstagramストーリーズを更新。2人分の七草粥を公開し、反響が寄せられている。
【写真】33歳美人モデル「盛り付けも綺麗」2人分の手作り七草粥
トリンドルは「七草粥…◆（※◆は正式にはハートマーク）」と、季節の行事に合わせた手料理を公開。梅干しや塩昆布が添えられた、彩り豊かな2人分の七草粥の写真を載せている。
この投稿に、ファンからは「家庭的で素敵」「旦那さんと食べたのかな？」「健康的な食事で美味しそう」「幸せが伝わってくる」「憧れの夫婦」「盛り付けも綺麗」といった反響が寄せられている。
トリンドルは2024年1月19日、俳優の山本直寛と結婚したことを自身のSNSを通じて発表。2人は2022年に放送された「捜査会議はリビングで！おかわり」（BSプレミアム／現：NHK BS）で共演していた。（modelpress編集部）
