ディズニー実写版『塔の上のラプンツェル』キャストが決定！
ディズニーで実写映画化される『塔の上のラプンツェル』のキャストが決定した。主人公ラプンツェルにティーガン・クロフト、フリン・ライダー役にマイロ・マンハイムが抜擢された。米The Hollywood ReporterやVarietyが報じている。
【写真】ラプンツェル役とフリン・ライダー役に決定したキャスト
2010年に公開されたディズニーのアニメーション映画『塔の上のラプンツェル』は、傷をいやし、人を若返らせることができる魔法の髪を持つ少女ラプンツェルの物語。グリム童話の『ラプンツェル（髪長姫）』を原作に、森の奥深くの高い塔で暮らすラプンツェルが大泥棒フリンと共に世界に飛び出し、初めての自由、冒険、恋を味わうとともに、秘められた真実が明らかになる様が描かれる。世界興行収入は5億9100万ドルを超えた。
ラプンツェルに抜擢されたティーガンは、オーストラリア出身の21歳。ドラマ『Titans／タイタンズ』のイレブン役で知られるほか、ドラマ『レジェンド・オブ・トゥモロー』、Netflix映画『トゥルー・スピリット』などに出演する。一方、フリン役のマイロは、ディズニーのテレビ映画シリーズ『ゾンビーズ』のゼッド役で知られ、映画『サンクスギビング』やダンスバトルリアリティ番組『ダンシング・ウィズ・ザ・スターズ』にも出演している。
実写版は『グレイテスト・ショーマン』のマイケル・グレイシーが監督を務め、『ソー：ラブ＆サンダー』などのジェニファー・ケイティン・ロビンソンが脚本を手掛ける。公開日など、詳しいことは明らかになっていない。
『シンデレラ』を皮切りに、アニメーション映画の実写化を図ってきたディズニーだが、『塔の上のラプンツェル』の実写化計画は2024年12月に明らかになった。その後、『白雪姫』の興行的不振を受け、2025年4月に製作保留が伝えられていた。しかし、その後公開された『リロ・アンド・スティッチ』が、2025年のハリウッド映画として初めて世界興行収入10億ドルを突破するなど大ヒットを記録し、風向きが変わったものとみられる。
