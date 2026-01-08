Ì¾¸Å²°¤Î¿Íµ¤½÷»Ò¥¢¥Ê¤¬1Æü·Ù»¡½ðÄ¹¡Ö¤Ê¤ó¤ÈÑÛ¡¹¤·¤¤¡×¡ÖÀ©Éþ»÷¹ç¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡×¤ÎÀ¼
¡¡CBC¤ÎÍ§×¢Æî¼Â¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¤¬7Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£1Æü·Ù»¡½ðÄ¹¤òÌ³¤á¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û·Ù»¡¤ÎÀ©Éþ»Ñ¤â·è¤Þ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡ª
¡¡¡Ö¾¼ÏÂ·Ù»¡½ð¤Î1Æü·Ù»¡½ðÄ¹¤òÌ³¤á¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÅê¹Æ¡£¡Ö1·î10Æü¤Ï110ÈÖ¤ÎÆü¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢110ÈÖ¤ÎÍøÍÑÊýË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥¯¥¤¥º¤ò¤·¤¿¤ê¡¢110ÈÖÄÌÊóÂÎ¸³¤ò¤·¤¿¤ê¤È¡¢»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â³Ø¤Ó¤ÎÂ¿¤¤»þ´Ö¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö¶ÛµÞÀ¤Î¤Ê¤¤ÁêÃÌ»ö¤ä¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ê¤É¤Ï¡¢·Ù»¡¤ÎÁêÃÌÀìÍÑÅÅÏÃ¡Ø#9110¡Ù¤òÍøÍÑ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¡¢¡Ö2026Ç¯¤Ï¡¢»ö·ï¤ä»ö¸Î¤Î¾¯¤Ê¤¤1Ç¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡×¤Èµ¤·¤¿¡£
¡¡Í§×¢¥¢¥Ê¤ÏÂçºåÉÜ½Ð¿È¡£Æ±»Ö¼ÒÂç³ØÂ´¶È¸å¡¢2024Ç¯¤ËCBCÆþ¼Ò¡£Âç³Øºß³ØÃæ¤Ï¡Ö¥ß¥¹Æ±»Ö¼Ò2021¥°¥é¥ó¥×¥ê¡×¤Ëµ±¤¡¢£¸²óÌÜ¤ÎÄ©Àï¤Çµ¤¾ÝÍ½Êó»Î¤Î»î¸³¤Ë¹ç³Ê¡£ABC¥Æ¥ì¥Ó¡Önews¤ª¤«¤¨¤ê¡×¤Ëµ¤¾ÝÍ½Êó»Î¡Ê¤ªÅ·µ¤¥ê¥Ýー¥¿ー¡Ë¤È¤·¤Æ½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥Õ¥©¥í¥ïー¤«¤é¤Ï¡Ö¤¿¡¢ÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤¤¡×¡¢¡Ö¤Ê¤ó¤ÈÑÛ¡¹¤·¤¤¡×¡¢¡Ö²Ä°¦¤«¤Ã¤¿¡×¡¢¡ÖÀ©Éþ»÷¹ç¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡Ê¤è¤í¤º～¥Ë¥åー¥¹ÊÔ½¸Éô¡Ë