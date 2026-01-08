ブルーノ・マーズ、『24K Magic』以来約9年ぶりのアルバムリリースを発表
ブルーノ・マーズがニューアルバム『The Romantic』を2月27日にリリースすることを発表した。スタジオアルバムとしては、2016年11月に発表された『24K Magic』以来、約9年3ヶ月ぶりとなる。
【写真】ブルーノ・マーズ、アルバムリリース発表のインスタ投稿 ジャケット写真も
ブルーノ・マーズは8日、自身のインスタグラムを更新し、『The Romantic』の発売決定と予約受付の開始を報告。さらに、9日には新曲を発表することも明かしている。
2021年にはアンダーソン・パークとのユニット「シルク・ソニック」としてコラボアルバム『An Evening With Silk Sonic』をリリースしているが、ソロ名義でのアルバムは『24K Magic』以来となる。アルバムの詳細はまだ明かされていないものの、SNS上ではファンから歓喜の声が多数寄せられている。
【写真】ブルーノ・マーズ、アルバムリリース発表のインスタ投稿 ジャケット写真も
ブルーノ・マーズは8日、自身のインスタグラムを更新し、『The Romantic』の発売決定と予約受付の開始を報告。さらに、9日には新曲を発表することも明かしている。
2021年にはアンダーソン・パークとのユニット「シルク・ソニック」としてコラボアルバム『An Evening With Silk Sonic』をリリースしているが、ソロ名義でのアルバムは『24K Magic』以来となる。アルバムの詳細はまだ明かされていないものの、SNS上ではファンから歓喜の声が多数寄せられている。