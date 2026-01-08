タレントのJOY（40）が8日、自身のYouTubeチャンネル「JOYのそれ群馬にもありますけど!!」で事務所「Grick」を退所し、今年からフリーで活動することを発表した。さらに同事務所に所属していた妻のわたなべ麻衣（36）も自身のSNSで退所を報告。「夫婦そろって」フリーになったことを明かした。年が明けて早1週間、人気タレントたちが相次いで新たな一歩を踏み出した。

動画内でJOYは、新会社「ジャムズフラワー」を立ち上げたことを報告。由来はJOY＆MAI（妻のわたなべ麻衣、mai）でJAM’S（ジャムズ）。妻のわたなべも自身のインスタグラムのストーリーズで「今年から夫婦揃ってフリー」になったことを伝えるとともに、「mai」に改名することも発表した。

同日、モデルのダレノガレ明美（35）が自身のインスタグラムで株式会社「TRUSTAR」とのエージェント契約を発表。24年に12年間所属した事務所「LIBERA」を退所し独立、「株式会社QUEEN」を立ち上げていた自身。「芸能活動の一部をご協力頂く事になり、これからはTRUSTARの皆さまと共に、より幅広い分野で新しいチャレンジを」と意気込んだ。

7日にはモデルのemma(31)が自身のインスタグラムで韓国の事務所「GOST AGENCY Korea」に所属したと発表。昨年12月11日、12年間所属した大手芸能事務所「スターダストプロモーション」を退所すると発表していた。

5日には俳優の橋本じゅん（61）が自身のブログで20年所属した事務所を円満退所し、「ホリプロ・ブッキング・エージェンシー」に移籍したことを報告。

1日には元AKB48で歌手の岡田奈々（28）が自身で所属事務所、25年いっぱいでエイベックス・アスナロ・カンパニーを退所したと発表。同日、女優の山口智子（61）は自身のインスタグラムで夫の俳優・唐沢寿明（62）との新会社「TEAM KARASAWA」立ち上げを改めて伝えた。夫妻は昨年10月、長く所属した芸能事務所「研音」を2025年末で退所。還暦と結婚30年の節目に新たなスタートを切った。

同じ元日には女優の川栄李奈（30）が約10年間所属した事務所「エイベックス・マネジメント・エージェンシー」を退所し、独立すると自身のインスタグラムで伝えた。今後はエージェント契約に切り替える。