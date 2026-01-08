X（旧Twitter）で話題になっているのは、楽しすぎてとんでもない顔になってしまったわんこの姿。その表情は記事執筆時点で33万2000回を超えて表示されており、「勇ましいｗ」「ホラゲーに出てきそう」「捕食者のソレで草」などのコメントの他、2万5000件のいいねが寄せられることとなりました。

お友達犬と鬼ごっこ♪

Xアカウント「@5rose_husky」の投稿主さんは、シベリアンハスキーの『ロゼ』ちゃんの可愛い姿を紹介しています。今回、ロゼちゃんは仲のいい友達犬と遊ぶことになったようです。体を動かすことが大好きなロゼちゃんは、友達犬と鬼ごっこをすることに！ロゼちゃんが鬼となり、友達犬を追いかけ回していたといいます。

無邪気に遊ぶロゼちゃんの姿を、微笑ましい気持ちで撮影していたという投稿主さん。しかし、撮れたロゼちゃんをよく見てみると、驚きの表情をしていました。

友達犬を追いかけるロゼちゃんは、まるで鬼のような怖い顔になってしまっていたのです…！

鬼のような形相に爆笑！！

友達犬に追いつこうと必死だったためか、ロゼちゃんの目はギラギラと見開かれていたそうです。また、興奮して歯茎を向きだし、鋭い歯がすべて見えているというありさま…。あまりに怖い表情に、投稿主さんも思わず恐怖したとか。

もちろん、ロゼちゃんは友達犬との遊びを心の底から楽しんでいました。チャームポイントのオッドアイが、ギラギラの表情を更に迫力満点に見せていたのかもしれません。思わず震えあがってしまいそうな顔で走るロゼちゃん、鬼ごっこの結末が気になってしまいますね！

そんなエピソードに笑みがこぼれた人は多いようで、投稿には「お友達との温度差が最高」「お友達もこんな顔で走ってる可能性が…」「黙れ小僧！とか言ってそう」など沢山の反響がありました。

ロゼちゃんの好きなもの

ロゼちゃんは、お散歩で石を拾うのがお気に入りなのだそうです。大きくてかっこいい石を見つけると、前足で引きずりながら持って帰ろうとするのだとか。時折、他の犬に狙われていないか警戒することも…。

引きずるのに疲れると、口に咥えて嬉しそうに歩き出すといいます。毎日全力で生きるロゼちゃんの姿は、見ているだけでパワーをもらえそうです！

Xアカウント「@5rose_husky」には、ロゼちゃんの微笑ましい日常の動画が投稿されています。癒しと笑顔をもらいたい方は、ぜひチェックしてくださいね。

