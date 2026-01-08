柴犬さんへの素敵な「サプライズ企画」が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で53万回再生を突破し、「狂喜乱舞しててかわいい」「とっても嬉しそう…」「喜びの極みだね」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：帰省した姉が『毛布の中に隠れて犬を出迎えた』結果→狂喜乱舞した『再会の瞬間』】

お姉ちゃんのサプライズ

YouTubeチャンネル「柴犬らんまる」の投稿主さんは、柴犬『らんまる』くんの平和な日常を紹介しています。今回は、らんまるくんに「あるサプライズ」が仕掛けられました。それは、離れて暮らすお姉ちゃんとの再会！！

実は、お姉ちゃんは冬休みを利用して帰省していました。そんなことを知る由もないらんまるくんは、朝からのんびり…。

一方、投稿主さんの事務所では、お姉ちゃんが毛布にくるまって待機していたそうです。

再会の瞬間にほっこり…♡

らんまるくんは、投稿主さんと一緒に事務所に出勤するのが日課とのこと。この日も、いつも通り車で事務所へ向かったといいます。事務所の駐車場に到着するなり、らんまるくんの表情は一変！お姉ちゃんの気配に感づいたのか、目を輝かせ始めたのです。

事務所の扉を開けると、らんまるくんは一目散に毛布へ駆け寄りました。しばらく調査した結果、お姉ちゃんが隠れていることを確信した模様。尻尾をプリプリと振って、嬉しそうな様子を見せたといいます。

毛布を鼻でつついたり、潜り込もうとしたり…。お姉ちゃんに会いたくて奮闘したところ、ついにお姉ちゃんが顔を出しました。

喜び伝わるにっこり笑顔

らんまるくんは、「ぷしゅぷしゅ」と鼻息を響かせながら再会を喜んだとか。お姉ちゃんになでてもらい、うっとりと幸せな笑顔を浮かべたそうです。緩みきった表情から、お姉ちゃんに会えた喜びが伝わります…♡

そして、らんまるくんは家に帰ることに。来るときと違い、車の中ではお姉ちゃんが隣に座っています。家に着くまで、改めてたっぷりなでてもらったそう。大好きなお姉ちゃんと一緒に帰宅できて、らんまるくんもとっても幸せだったことでしょうね。

この投稿に思わずホッコリした人は多い様子。「お姉ちゃんに会えてよかったね！」「私までテンションが上がりました」「お姉ちゃんのことが大好きなんだね」などさまざまなコメントが寄せられました。

YouTubeチャンネル「柴犬らんまる」には、らんまるくんの微笑ましい日常の動画が投稿されています。癒しと笑顔をもらいたい方は、ぜひチェックしてくださいね。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「柴犬らんまる」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。