モバイルファクトリーは、位置情報連動型ゲーム「ステーションメモリーズ！」（駅メモ！）で、初の外部決済Webショップ「駅メモ！ 公式車内販売Webショップ」を1月21日にオープンする。

ゲーム内通貨「メロン」を購入でき、「メロン」の購入額ごとに「おまけアイテム」が付与される。ゲーム内よりも「メロン」を割安で購入でき、ショップでの初回購入時には「おまけアイテム」が増量され、よりお得になる。

初回購入特典は「メロン 100」（100円）が「バッテリー50×5個」、「メロン 8800」（8800円）では「レーダー×21個」「オモイダース×5個」など。商品ラインアップは今後も拡大していく予定という。

アプリ版「駅メモ！」のアカウントでWebショップにログインし、商品を選択し購入すれば、アプリ版「駅メモ！」に反映される。「駅メモ！ 公式車内販売Webショップ」で購入した「メロン」は、アプリ版「駅メモ！」でのみ利用できる。コロプラ版「駅メモ！」や「駅メモ！ Our Rails」（アワメモ！）では利用できない。

「駅メモ！」は、全国9000カ所以上の鉄道駅を対象に、外出の記録や「称号集め」など、さまざまな楽しみ方ができる位置情報連動型ゲーム。

商品名 金額 初回購入特典 メロン 100 100円 バッテリー50×5個 メロン 500 500円 ルートビューン×1個、バッテリー50×10個 メロン 1000 1000円 レーダー×2個、ルートビューン×1個 ほか メロン 3000 3000円 レーダー×6個、オモイダース×1個 ほか メロン 5200 5200円 レーダー×11個、オモイダース×3個 ほか メロン 8800 8800円 レーダー×21個、オモイダース×5個 ほか