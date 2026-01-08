¡Öº´Ìî³¦¤Î¥Ó¥¸¥å2¥È¥Ã¥×¡×º´ÌîÍ¦ÅÍ¡¢STARTO¼Ò¥¢¥¤¥É¥ë¤È¡ÈWº´Ìî¡É¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¡ª ¡ÖÁÐ»Ò¤Ê¤Î¡©¡×
M!LK¤Îº´ÌîÍ¦ÅÍ¤µ¤ó¤Ï1·î7Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¡ÊµìTwitter¡Ë¤ò¹¹¿·¡£A¤§! group¤Îº´Ìî¾½ºÈ¤µ¤ó¤È¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Ûº´ÌîÍ¦ÅÍ¡õº´Ìî¾½ºÈ¤Î¡ÈWº´Ìî¡É¥·¥ç¥Ã¥È
¤Þ¤¿¡¢Í¦ÅÍ¤µ¤ó¤ÏInstagram¤Ë¤âÆ±¤¸¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£¡Ö¤Þ¤À²ñ¤Ã¤Æ3²óÌÜ¤È¤«¤Ê¤Î¤Ë¤¹¤´¤¯ÃçÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¡¢¾½ºÈ¤µ¤ó¤È¤Î´Ø·¸À¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤É¤³¤ò¸«¤Æ¤âº´Ìî¡ªw¡×¡ÖÆüËÜ¤Ç°ìÈÖÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤ëº´Ìî¤¹¤®¡×¡ÖWº´Ìî¤Ç¥µ¥¦¥ÊÃçÎÉ¤·¤¹¤®¤ë¡×¡ÖÁÐ»Ò¤Ê¤Î¡©¡×¡Ö¤¨¡¢Èþ¤·¤¹¤®¤ë¡Ä¡×¡Ö¥¤¥±¥á¥óÂ·¤¤Æ§¤ß¡×¡Öº´Ìî³¦¤Î¥Ó¥¸¥å2¥È¥Ã¥×¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
(Ê¸:ËÙ°æ ¥æ¥¦)
¡ÖÆüËÜ¤Ç°ìÈÖÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤ëº´Ìî¤¹¤®¡×Í¦ÅÍ¤µ¤ó¤Ï¡ÖËÍ¤¿¤Á¤Ï¡¢º´Ìî¤Ç¤¹¡ª¡¡º´Ìî¤Ç¥µ¥¦¥Ê¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¾½ºÈ¤µ¤ó¤È¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¡£¥µ¥¦¥Ê¤ËÆþ¤ëÁ°¸å¤À¤«¤é¤«¡¢2¿Í¤È¤â¥Ð¥¹¥í¡¼¥Ö¤ò±©¿¥¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¹¥¿¡¼¥À¥¹¥È¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤ÈSTARTO ENTERTAINMENT½êÂ°¥¢¥¤¥É¥ë¤ÎÌ´¤Î¡ÈWº´Ìî¡É¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£
¡Öº´Ìî¤Ïº´Ìî¤Î¤³¤È¤¬Âç¹¥¤¡×¾½ºÈ¤µ¤ó¤ÏÍ¦ÅÍ¤µ¤ó¤ÎInstagram¤ÎÅê¹Æ¤ò°úÍÑ¤·¡¢¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤ò¹¹¿·¡£¡Öº´Ìî¤Ïº´Ìî¤Î¤³¤È¤¬Âç¹¥¤¤Çº´Ìî¤âº´Ìî¤Î¤³¤È¤¬Âç¹¥¤¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö15»þ¤ËµÞ¤Ë¸Æ¤Ð¤ì¤Æ16»þ´Ö¤Ë¹ç¤Ã¤¿¤Î´ñÀ×¤ä¤¾¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¤Î¡ÈWº´Ìî¡É¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¤â´üÂÔ¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
