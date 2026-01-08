シャトレーゼ、“最高傑作”『ダブルシュークリーム』発表 さらに120円→100円へ値引き
菓子専門店「シャトレーゼ」は8日、『ダブルシュークリーム 北海道純生クリーム』をリニューアルすると発表した。あす9日から全国の店舗で発売する。
【写真】シャトレーゼ「新春スイーツ」気になる…賀正ケーキ おみくじだるま、栗きんとんモンブラン
『ダブルシュークリーム 北海道純生クリーム』のリニューアルでは、開発チームが試行錯誤を重ねた結果、シャトレーゼの最高傑作ともいえるシュークリームがついに完成したという。
シンプルで口どけの良いシュー皮に、北海道産純生クリームを100%使用したミルク感あふれる生クリームと、純生クリームの風味を引き立てるやさしい味わいのカスタードクリームをたっぷりと詰め込んだ。
さらに、税抜き価格を現在の120円から100円に値引きする。
■リニューアルのポイント
（1）シュー皮
クリームの味わいを引き立てる、シンプルで口どけの良いシュー皮へ変更。しっとりとした食感で、なめらかなクリームと一体感のある仕立て。
（2）生クリーム
北海道産純生クリームを100％使用。乳のコクと香りをしっかり感じられる、プレミアムな味わいに仕上げている。
（3）カスタードクリーム
芳醇なバニラが香る、やさしい味わいのカスタードクリームに変更。純生クリームのおいしさを引き立てる。
価格：1個100円（税込108円）
発売日：1月9日（金）
