俳優松重豊（62）が7日放送の、NHKのバラエティ番組「星野源と松重豊のおともだち」（水曜午後11時）に出演。プライベートでも友だちの星野源と旅先で音楽を楽しむ新番組で、休日にドライブを楽しんでいることについて話した。

番組初回は、NHK食堂での会議からスタート。先に来ていた松重に星野が合流した。星野は「僕はかねがね、音楽と環境を混ぜるのが好きなんですよ。だから、外で音楽聴くのがすごい好きで、同じ曲でも場所によって聴こえ方が全然違うじゃないですか、松重さんと今度は旅に出たいな、と」と提案。松重は「おっ」と驚きと喜びが入り混じった反応をした。

星野は「まず、めでたいというのもあって、海にいきたい」と希望を伝え、松重も「海！」とくいついてきた。星野は「なんか縁の場所とかありますか」と聞くと、松重は「はあ〜」と顔の前で両手を合わせて考え込んで「いまだにね、休みだと思ったらドライブするんですよ」と話した。

そして「アクアライン通って、千葉の僕の好きな干物屋さんがあるんですね。そこで干物を買って、そこからフェリーで三浦半島に渡れるんですよ。金谷っていうところから横須賀に。そこから三浦半島を渡っていって、最終的には葉山、鎌倉とかあの辺に行きたい」と東京湾アクアラインを通って、千葉・内房の海岸線を流して、富津市・金谷港から東京湾フェリーに乗って、横須賀・久里浜港を経由して葉山・鎌倉に至るドライブコースを説明した。