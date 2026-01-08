【ホロガード】 1月8日 配信開始 価格：500円

シー・シー・エム・シー（CCMC）は、同社が運営するホロライブプロダクションの二次創作ゲームブランド「holo Indie（ホロインディー）」において、ホロライブタレント入館審査クイズゲーム「ホロガード」を1月8日に配信を開始した。価格は500円。

本作はホロライブ事務所の見習い受付として、出勤してくるホロライブタレントの入館を審査するクイズゲーム。ゲームではホロライブ0期生、1期生、2期生、3期生、ゲーマーズに所属するタレントが登場する。

出勤してきたホロライブタレントのIDカード、プロフィールに間違いが無いか、時には簡単なヒアリングを行ないタレントが「ホンモノ」か「ニセモノ」かを見分けて、通行許可か拒否の判断していく。うっかりニセモノを通してしまうと、タレントの好物や黒歴史が盗まれてしまうかも……。うっかりホンモノを阻んでしまった時も、えらーい人から電話がかかってくるので要注意。

「ノーマル」と「むげん」の2種類のモードがある。ノーマルモードでは、全5種のグループの中から1つを選択し、そのグループに所属するタレントがランダムで出勤してくる。7日間の受付業務を無事終えられるとクリアとなる。

むげんモードでは1人の担当タレントを決め、無限に続く審査を繰り返しスコアを競うモードとなっている。

(C) COVER (C) CCMC Corp.