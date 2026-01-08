新しい学校のリーダーズ・SUZUKA、メガネ外した素顔公開「カッコいい系美人」「レアショット」の声
【モデルプレス＝2026/01/08】ダンス＆ボーカルパフォーマンスユニット・新しい学校のリーダーズのSUZUKAが1月7日までに、自身のInstagramを更新。メガネを外した素顔を公開し、話題となっている。
SUZUKAは赤い着物姿で歩き、街の人と交流したり振り付け付きで歌ったりするリール動画を公開。動画は準備段階から記録されており、SUZUKAがトレードマークのメガネを外している貴重な瞬間も収められている。
この投稿に、ファンからは「カッコいい系美人」「レアショット」「メガネありでもなしでも最高」「着物似合ってる」「着物で踊りまくる姿も見てみたい」といった声が上がっている。（modelpress編集部）
◆SUZUKA、メガネを外した素顔披露
◆SUZUKAの投稿に反響
