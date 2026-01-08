「女神だ…」i-dle・ウギ、幻想的な“赤髪”にイメチェン！息をのむ美貌に反響続々【PHOTO】

i-dleのウギが、女神のような美貌で視線を釘付けにした。

ウギは最近、自身のインスタグラムを更新し、絵文字とともに写真を投稿した。

【写真】見えちゃいそう…ウギ、危ういポーズ

公開された写真には、赤髪にイメージチェンジしたウギの姿が収められている。細かいウェーブがかかったロングヘアは幻想的な雰囲気を放ち、伏し目がちな表情からは、思わず息をのむほどの美しさが漂う。

フリルがあしらわれたトップスに繊細なアクセサリーを合わせたスタイリングは、柔らかさと強さを併せ持つウギならではの魅力を際立たせている。

投稿を見たファンからは、「女神だ…」「美しすぎる」「赤髪も完璧に似合ってる」などのコメントが寄せられている。

（写真＝ウギInstagram）

なお、ウギが所属するi-dleは、2月21日・22日のソウル・KSPO DOME公演を皮切りに、4度目となるワールドツアー「2026 i-dle WORLD TOUR[Syncopation]」をスタートし、世界中のファンと交流する予定だ。

◇ウギ プロフィール

1999年9月23日生まれ。本名はソン・ユチ。2016年、北京で開催されたCUBE公開オーディションを通じて入社し、2018年に(G)I-DLEのメンバーとしてデビュー。愛らしい犬顔が特徴で、デビュー当時は“イプトク妖精”（アイドルに興味がなくても推さざるをえない魅力を持つアイドルのこと）と呼ばれ、2021年版の「世界で最も美しい顔100人」で22位にランクインされた経歴を持つ。そんな可愛らしい顔とは裏腹に、スタイルの良さが際立つメンバーの一人だ。中国人メンバーだが韓国語も得意で発音も良く、韓国人と間違われるほどの実力を持つ。