【POP UP PARADE BEACH QUEENS 宝多 六花 L size】 2026年6月 発売予定 価格：8,800円

ウェーブは、フィギュア「POP UP PARADE BEACH QUEENS 宝多 六花 L size」を2026年6月に発売する。価格は8,800円。

本商品は劇場版「グリッドマン ユニバース」のキャラクター「宝多 六花」をPOP UP PARADE L sizeシリーズで立体化したもの。同社のTFC「BEACH QUEENS」シリーズをPOP UP PARADEでリブートしたもので、全高約220mmのボリュームあるサイズで立体化されている。

「カーテン魂」の描き下ろし水着イラストをモチーフに立体化され、眩しい白と青のビキニスタイルが表現されている。

POP UP PARADE BEACH QUEENS 宝多 六花 L size

2026年6月 発売予定

価格：8,800円

サイズ：全高約220mm

※元のイラストです。商品には付属しておりません。

(C)円谷プロ (C)2023 TRIGGER・雨宮哲／「劇場版グリッドマンユニバース」製作委員会