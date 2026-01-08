８日放送のテレビ朝日系「大下容子 ワイド！スクランブル」（月〜金曜・午前１０時２５分）では、日本維新の会が７日、実態の不明瞭な団体に理事として登録することで議員報酬を基準とした国民健康保険料を支払わず、社会保険料支払いを低く抑えていた兵庫県の地方議員４人について中間調査結果を公表。処分を検討するとしたことを報じた。

今回の件について、コメンテーターで出演の元ＮＨＫでジャーナリストの柳澤秀夫氏は「維新の会は（会見で）脱法行為という言い方をしてますけど、国民に対する裏切り行為以外の何者でもないと思うんです」と発言。

「類似の事案がないかどうか、国民の目から見てなんとなく、うさんくさいようなことがあるようであれば、しっかりと全容を解明した上で、しかも維新の会に限った話じゃなくて、他でこういうことがなされているかどうかってことは、やはり、この機会にもう一度、点検してほしいなと思います」と続けると「そうでないと、保険制度そのものに対する信頼が崩れてしまいますから、そこはよく考えて今後の対処方針をしっかり明示してほしいなと思います」と話していた。