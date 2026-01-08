高橋英樹、家の中で育てた“七草”を披露「奥さんの七草タンカレー美味しそう」「鉢植えかわいい」 入院中の自身の病院食には「諦めました（笑）」
俳優の高橋英樹（81）が7日、自身のブログを更新。自宅で育てたという“七草”を披露した。
【写真】「美味しそう」家の中で育てた“七草”入りの牛タンカレーを披露した高橋英樹
5日に「左手の バネ指の 手術です」と入院を報告していた高橋。栄養指導なども受けるため、「計 9日間 調整しました」と期間も明かしていた。
入院以降は、「私の毎日の食事はご馳走の山！でしたね（苦笑）」と、高橋にとっては少々少なめの病院食をたびたび紹介。「修行僧の気持ちなり」と冗談交じりに心境をつづっていた。
この日は「私はこの量に諦めました（笑）」と書き出し、妻・美恵子さんから送られてきたという写真をアップ。「今夜は七草かゆではなく七草タンカレーです（笑）との 写メでした」（原文ママ）と、七草がゆを食べて1年間の無病息災を願う「人日の節句」に合わせて美恵子さんが食べた「七草タンカレー」をうらやましそうに紹介した。
一方高橋は「私はもうこの量からは増えない！と、、、、すっかり諦めました（苦笑）」とこの日の病院食をアップし、「赤身魚の切り身焼き」「ナスの肉味噌」「インゲンのおしたし」「オレンジ」と献立を詳しく記した。
続けて「奥さんの 七草です」と調理される前の七草を披露。「こんなに家の中で育ちました 水だけで偉いなあ」と自分たちで育てたことを明かした。
最後は「明日も頑張るヒデキだぜ！」と力強く締めくくっている。
この投稿にコメント欄には、「草、育ててたんですね、素敵ですね」「七草の鉢植えかわいいです」「奥さんの七草タンカレー美味しそうですね」と七草に反応する声や、「退院したら奥さんの美味しい お料理が食べられますから」「後少し頑張って下さい」と高橋への励ましの声などが寄せられている。
