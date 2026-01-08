俳優の八嶋智人（55）が8日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）にVTR出演。30年来の付き合いという人気俳優の素顔を語った。

八嶋は、この日スタジオにゲスト出演した俳優・小手伸也へコメントを寄せた。30年来の付き合いがあるという後輩の小手について、八嶋は「ちょっと面白い俳優さんというイメージじゃないですか、皆さん」と切り出したが、「すぐ“深い人生の悩みを抱えている”みたいな顔をしがちなんです」と指摘した。

そして「それのほうがカッコイイと思ってるのか」と疑いつつ、「なんで俳優としてはあんなに面白いのに、人としては面白くないのか」とバッサリ。仲の良さをうかがわせながら「先輩としてはそういうふうに思っちゃう」と語った。

さらに「例えば今日とかですよね」と、小手へのコメントをよく求められることを明かし、「さんざん昔からやってる。新規の友達はいないのか？都合よく俺を使うんじゃないよ」とツッコミ。また「本当に大きな仕事の時には、僕を使いませんから。長澤まさみちゃんとか」とぶっちゃけ、「だから使い分けてる。都合のいい八嶋じゃないよ！」と“クレーム”を寄せた。

これを受けて、番組MCの「ハライチ」澤部佑は「長澤さんが良かったですか？」とニヤリ。小手は「それは八嶋さんに失礼でしょ」とたしなめたが、「ありがたいですよね、本当に昔からお世話になってる先輩なので。たしかに友達は少ないので、いつも頼っちゃう」と打ち明けた。

しかしフリーアナウンサーの神田愛花が「なぜ使い分けてるんですか？」とぶっ込み。思わぬ質問に、小手は「それは…」とうろたえながら、「スケジュールのアレじゃないですか」と返していた。