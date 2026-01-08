漫才コンビ・中川家、ブラックマヨネーズ・小杉竜一らが７日放送のＡＢＣテレビ「これ余談なんですけど…」に出演。Ｍ−１グランプリの裏側などを語った。

第１回Ｍ−１の決勝順位は、中川家、ハリガネロック、アメリカザリガニ、ますだおかだ、麒麟、フットボールアワー、キングコング、チュートリアル、ＤｏｎＤｏｋｏＤｏｎ、おぎやはぎ。

当時のメンバーが紹介されると、中川家・礼二は「こん中でもＤｏｎＤｏｋｏＤｏｎぐっさん（山口智充）だけ飛びぬけて売れてた」と明かした。

全国的に知名度があったのはＤｏｎＤｏｋｏＤｏｎ、キングコングだったことが話題となり、Ｍ−１の大会自体も事前は「ゴールデンでいい時間に特番やるくらい」の認識だったという。

後に第５回王者となるブラックマヨネーズ小杉竜一も、まだ皆が若くてやさぐれていたとし「どうせヤラセやで」「キングコングさんか、ＤｏｎＤｏｋｏＤｏｎさんを売り出す大会やろ」とコンビで言っていたが、決定した決勝メンバーを見ると、「半分くらいｂａｓｅよしもとのガブンチョライブ出てるメンバーやねん。フットもチュートも麒麟も」と振り返った。

「ｂａｓｅよしもとの中でも３軍イベントのメンバーが決まった瞬間、ざわっとなって。いやいやいや、ありえへんと思っていたら、審査員が否定できひんくらい完璧なメンバー集まって。中川家さんが優勝して…マジの大会やったんや…何をやさぐれとったんや俺らは！目が覚めた」と笑わせた。

優勝した中川家も剛が「１０００万も嘘ちゃうか？と言うてた。優勝しても」と明かし、礼二も「そうそう。とにかくやさぐれててん」と応じて笑わせた。