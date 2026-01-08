レディー・ガガの来日公演を記念して、渡辺直美が今回の“来日公演で聴きたい楽曲”を集めたプレイリスト『NAOMI WATANABE SELECT 2（ナオミ・ワタナベ・セレクト・ツー）』が公開された。

レディー・ガガは、1月21日の京セラドーム公演を皮切りに自身最大級となる国内ドームツアー6公演を開催。このたび公開されたプレイリストは2022年6月に公開された第1弾に続くプレイリストシリーズとなっており、ブルーノ・マーズとのコラボ楽曲「Die With A Smile」をはじめ、MVがとても印象的だったとコメントを寄せた「Disease」など計15曲を選曲。また、プレイリストのジャケットには前作に引き続きレディー・ガガに扮した渡辺直美のイラストが使用されている。

プレイリストの公開にあわせてコメント動画も公開。動画の中では、昨年3月に自身のYouTubeチャンネル『NAOMI CLUB』でガガと対談した時のエピソードや、ライブの楽しみ方などについて熱く語られている。

（文＝リアルサウンド編集部）