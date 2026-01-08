『PEANUTS』×「コスメキッチン」がコラボ！ 「ラブクロム」のコーム付きチャームなど展開
スヌーピーでおなじみの『PEANUTS』と「コスメキッチン」のコラボアイテムが、1月16日（金）から、全国の「コスメキッチン」店舗などで発売。それに先駆け、店舗および公式サイトでは事前予約を受け付けている。
【写真】『PEANUTS』の刺しゅう入りトートバッグもかわいい！
■全19種
今回数量限定で登場するのは、優しい気持ちにスヌーピーが寄り添う“Heart to Heart”がコンセプトの雑貨アイテムなど全19種。
ラインナップには、スヌーピーの顔型やハート型のチャームに入れて持ち運べるリップクリームや、チョコレートとオレンジブロッサムの香り2種が並ぶハンドクリームなど冬に活躍する保湿アイテムがそろう。
また、『PEANUTS』の刺しゅうロゴを大胆にあしらったトートバッグ、たっぷり収納で使いやすいスクエアポーチといった日常アイテムから、プレゼントにぴったりな「＜PEANUTS＞エブリシングバーム（巾着入り）」、「＜PEANUTS＞ボディスクラブ mini-twin（ スイートラズベリー＆ゴールデンハニー）」なども展開。
そのほか、「LOVECHROME（ラブクロム）」のコームがそのまま入るバッグチャームのセットなど人気ブランドとコラボレーションした特別感あふれる商品も勢ぞろいする。
