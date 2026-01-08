身長161センチで最長308ヤード！ 飛ばすために必ずやるのは「タイタニックポーズ」のストレッチ？
滝川第二高校、東北福祉大学のゴルフ部で腕を磨き、現在はJPDAドラコンプロとして活躍する松浦美侑（まつうら・みゆ）。身長161センチ・58キロという体格ながらも、鹿児島県の三豊ゴルフクラブの練習場で開催された試合にて、自己最長の308ヤードを記録。一体なぜそこまで飛ばせるのかを本人に聞いた。
【写真】胸の可動域が広いからトップが深い！ 最長308ヤードを誇る松浦美侑の豪快スイング
◇ ◇ ◇みなさん、あけましておめでとうございます！ドラコンプロの松浦美侑です。本年もどうぞよろしくお願いします！今回はドラコンの試合前にやっているストレッチを何回かに分けて紹介したいと思います。実は、ドラコンの大会では試合前に素振りとストレッチしかできません。だから、しっかり体をほぐして、最初から振れる準備をすることがとても大切。まずは、タイタニックのようなポーズで胸郭をほぐしています。気をつけの姿勢から、両手をヨコに、伸ばしたまま胸くらいの高さまで上げます。そうしたら、首を後ろに曲げて空を見るようにして、10秒くらいキープ。これを数回繰り返してください。
胸郭がほぐれると、腰が止まってからもう1段階深く回るので、深いトップを作れます。胸郭が硬いままだと、可動域が狭いままなのでトップが浅くなりスイングアークを大きくできません。また、無理やり深いトップを作ろうとすれば、手だけでヒョイと上げることになるのでギッタンバッコンになったり、合わせようとしてアーリーリリースが出たりとさまざまなエラーにつながってしまうんです。
明日からすぐにできると思うので、ぜひ試してみてくださいね！■松浦美侑まつうら・みゆ／ 1998年生まれ、兵庫県出身。東北福祉大学ゴルフ部でプレー後、JPDAドラコンプロとして活躍。最長記録は308ヤード。現在はレッスンプロとしても活躍中。
【写真】身長161センチで最長308ヤード！ 松浦美侑の豪快スイング！
