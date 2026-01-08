ドイツのドラコン世界王者がパターで打つスティンガーショット！ 200ヤード超えに満面のドヤ顔「パターが無事だったことに驚いた」
2022年には世界ドラコン王者に輝いたマーティン・ボルグマイヤー（ドイツ）が自身のインスタグラムを更新。リアルとバーチャルを融合させた「TGL」で見せた驚きのティショットを動画で公開した。
【動画】パターで打つスティンガー！ その飛距離は圧巻の200ヤード超え
大きなスクリーンに映し出されたのは、打球方向に大きくせり出した巨大な岩山だ。フェアウェイを狙うにはその岩の下を低い弾道で潜り抜けるか、岩を避けて右からフックボールを打つしかない。そこでドラコン王者が選んだのはスティンガーショットで低い弾道を打つことだった。使用したのはゴルフクラブの中でも最もロフトが立っているパターだ。ティアップしたボールを力強くヒットすると、パターからは聞いたこともない打球音を残しボールは岩の下を飛んで行った。スクリーン上には目標ポイントまで218ヤードと表示されていたが、ランで稼いでその距離も超えていったように見える。打ち終えたボルグマイヤーはボールが止まる前に「どんなもんだい」と言わんばかりの表情を浮かべてティーイングエリアから離れていった。驚きのショットを目の当たりにしたファンからは「So good」「正直言って、あなたのパターが無事だったことに驚いたよ」「ボールがスクリーンに当たった時の音が美しかった」「これこそ我らがジャーマン・ハンマー（ボルグマイヤーの愛称）だね！」など、称賛のコメントが相次いて寄せられていた。
ゴルフ情報ALBA.Net
