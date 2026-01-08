男性の肌は女性より弱いってホント? 紫外線浴びまくりのゴルファーこそ、“老け見え”防止に冬でもスキンケアは必須
日焼け対策はおざなり、スキンケアの習慣はほぼゼロの男性ゴルファー。その肌は一体どんなことになるのか、ゴリラクリニック銀座ANNEX院院長の太田博之先生に話を聞いた。
【ランキング】オシャレ番長な女子プロは？ 1位〜10位まとめ
「目立ってくるのがシミや深いシワ、たるみ、肌のゴワつき。これらは太陽光線によって引き起こされる光老化による症状です」光老化は自然な老化現象に上乗せ、つまり肌の老化を加速させる。「紫外線は肌から水分を奪い、乾燥させて肌のバリア機能を低下させます。乾燥は美肌の大敵ですから、肌の老化がますます進むことになります」そこでまず大事なのが、“男の肌は強い”というガンコな思い込みを捨てること。「男性の肌は女性より厚いものの、紫外線から受けるダメージは変わりありません。また、男性の肌は皮脂量が多い一方で水分が少なく、乾燥した中に油があるため肌がテカり、ツヤもなくくすんで見えるのです」また、夏場と違い、冬は日焼け対策のオフシーズンだと捉えている人が多いが、それは大きな間違い。冬でも継続して日焼け対策をすることが重要だ。「空に太陽がある限り紫外線は通年降り注いでいます。夏の紫外線量を100％とすると冬は70％、曇天時は60％、雨天時は30％。しかも、冬にかけて太陽の位置が低くなると日光が顔に当たりやすくなるため、日焼け対策は1年中が正解です」冬は乾燥が激しい季節。しっかりと保湿をしてターンオーバー（肌が新しく生まれ変わる新陳代謝サイクル）を促進することも大切になる。「ちゃんとケアをしている人の肌は水分と油分のバランスが整っているのでツヤがあり、パッと見ただけでも若々しい印象を与えます」スキンケアというと難しく聞こえるかもしれないが、基本は洗顔・化粧水・乳液の3つでシンプル。まずは２週間続けて習慣にしていこう。3か月もすれば、潤いとハリのあるツヤ肌をゲットできるはずだ。■スキンケアの基本をマスターして実年齢より老けて見えるのを防ぐ【洗顔編】Q1．朝晩、洗顔しなくちゃダメ？A．朝はぬるま湯だけでもOK！ 夜は洗顔料で丁寧に洗おういくら洗顔が重要とはいえ、洗い過ぎは禁物。洗顔で必要以上に皮脂を落としてしまうと肌の乾燥が進み、バリア機能が低下して肌荒れにつながる。夜の入浴時は洗顔料を使って丁寧に洗うのが重要。Q2．洗顔ってそんなに大事？A．毎日の洗顔は肌ケアのファーストステップ肌には汗や皮脂、ホコリ、花粉などの汚れが自然と付着するほか、古い角質もたまる。これらを毎日きれいに洗い流さないと肌のターンオーバーが促されにくくなり、くすみやザラつき、吹き出物などの肌トラブルを招く。日焼け止めを重ね塗りしたゴルフの日は、特に念入りに。Q3．日焼け止めを落とす方法は？A．洗顔料かクレンジング料がマストSPF値が低めで「石鹸でオフ」と表示のあるものは洗顔料で、SPF値の高いものやウォータープルーフの日焼け止めはクレンジング料（「ダブル洗顔不要」のメイク落としがベター※）で落とすこと。いずれも洗顔後は必ず保湿を！※「ダブル洗顔不要」の表示のないクレンジング料は、クレンジング→洗顔料の2行程が必要Q4．顔の正しい洗い方なんてあるの？A．泡で顔を包み込みこすらずにやさしく洗う泡状洗顔料などの泡で顔全体を包み込み、泡のクッションを軽く動かして、手ではなく泡で洗うのが正解。顔を拭くときはタオルを押し当てるようにして、摩擦を与えないのがポイントだ。Q5．ボディソープで顔を洗ってもいい？A．NO！ 刺激の少ない泡状洗顔料がおすすめ顔の皮膚は体に比べて薄いため、洗浄力の高いボティソープの使用はNG。おすすめは、ポンプを押すだけでフワフワの泡が出てくる泡状の洗顔料。肌への刺激が少なく、なにより楽チン。お湯の温度が高いと皮脂を落とし過ぎて肌の乾燥を招くため、ぬるま湯で。【保湿編】Q6．保湿って何？ どうやるの？A．化粧水で水分補給して乳液で水分を閉じ込める化粧水で角層へ水分を補給→乳液で油の膜をつくって水分を閉じ込めるとともに、乾燥などの外部刺激を防ぐ。この2ステップで保湿が完了。どっちか片方ではNG。Q7．化粧水と乳液をつけるのは面倒A．オールインワンから始めようオールインワンとは化粧水や乳液、美容液など複数のスキンケア機能をひとつにまとめた基礎化粧品のこと。化粧水→乳液の行程が面倒な人は、オールインワンから使い始めると便利。Q8．肌が脂っぽいのに乳液も必要？A．男性の肌は乾燥気味であることをお忘れなく化粧水だけでも潤った感覚が得られるが、水分はすぐに蒸発してしまうので、それを防ぐためにも乳液でフタをすることが必要だ。乾燥傾向にある男性の肌には、女性よりもこの“フタ”が欠かせない。Q9．化粧水や乳液はいつつける？A．顔を洗うたびに1秒でも早くつけよう洗顔後の肌は保湿成分が洗い流された無防備な状態なので、清潔なタオルでやさしく水気をとったらすぐに化粧水、少し乾いてから乳液を塗ること。特にクレンジング料を使ったあとは非常に乾燥しやすいので、保湿をしっかりすることが大事。Q10．シートマスクは使ったほうがいい？A．化粧水代わりに使うと効果的一般的なシートマスクは顔全体に密着してうるおいを浸透、鎮静効果も期待できる便利なアイテム。ただし長時間貼りっぱなしにすると肌がふやけてバリア機能が低下するので、各製品の使用時間を守り、使用後は乳液で肌を保護しよう。【解説】ゴリラクリニック銀座ANNEX院太田博之院長開成中学・高校卒業。昭和大学医学部を卒業後、昭和大学横浜市北部病院にて研修。研修終了後、昭和大学眼科学講座に入局。その後、ゴリラクリニックに入職し、2023年3月から銀座ANNEX院院長を務めている。◇ ◇ ◇1位〜10位にランクインしたのは？→関連記事で【「息子のお嫁さんになってほしい女子プロ」ランキング！ 安田祐香に青木香奈子……現代版“大和撫子”は誰だ？】を掲載中
<ゴルフ情報ALBA.Net>
【ランキング】お嫁さんになってほしい女子プロは？ 1位〜10位まとめ
韓国女子ツアーは美人だらけ！「実力と美貌を兼ね備えた選りすぐりの10人を写真で紹介」
渋野日向子と西郷真央のドライバーの打痕は、どうして位置が違うの？【女子プロの打痕調査】
【2025秋】7番アイアンの飛距離、44モデルを全公開《打球音付き》／禁断のロボット試打
ドレスアップした政田夢乃が天使すぎる！
【ランキング】オシャレ番長な女子プロは？ 1位〜10位まとめ
「目立ってくるのがシミや深いシワ、たるみ、肌のゴワつき。これらは太陽光線によって引き起こされる光老化による症状です」光老化は自然な老化現象に上乗せ、つまり肌の老化を加速させる。「紫外線は肌から水分を奪い、乾燥させて肌のバリア機能を低下させます。乾燥は美肌の大敵ですから、肌の老化がますます進むことになります」そこでまず大事なのが、“男の肌は強い”というガンコな思い込みを捨てること。「男性の肌は女性より厚いものの、紫外線から受けるダメージは変わりありません。また、男性の肌は皮脂量が多い一方で水分が少なく、乾燥した中に油があるため肌がテカり、ツヤもなくくすんで見えるのです」また、夏場と違い、冬は日焼け対策のオフシーズンだと捉えている人が多いが、それは大きな間違い。冬でも継続して日焼け対策をすることが重要だ。「空に太陽がある限り紫外線は通年降り注いでいます。夏の紫外線量を100％とすると冬は70％、曇天時は60％、雨天時は30％。しかも、冬にかけて太陽の位置が低くなると日光が顔に当たりやすくなるため、日焼け対策は1年中が正解です」冬は乾燥が激しい季節。しっかりと保湿をしてターンオーバー（肌が新しく生まれ変わる新陳代謝サイクル）を促進することも大切になる。「ちゃんとケアをしている人の肌は水分と油分のバランスが整っているのでツヤがあり、パッと見ただけでも若々しい印象を与えます」スキンケアというと難しく聞こえるかもしれないが、基本は洗顔・化粧水・乳液の3つでシンプル。まずは２週間続けて習慣にしていこう。3か月もすれば、潤いとハリのあるツヤ肌をゲットできるはずだ。■スキンケアの基本をマスターして実年齢より老けて見えるのを防ぐ【洗顔編】Q1．朝晩、洗顔しなくちゃダメ？A．朝はぬるま湯だけでもOK！ 夜は洗顔料で丁寧に洗おういくら洗顔が重要とはいえ、洗い過ぎは禁物。洗顔で必要以上に皮脂を落としてしまうと肌の乾燥が進み、バリア機能が低下して肌荒れにつながる。夜の入浴時は洗顔料を使って丁寧に洗うのが重要。Q2．洗顔ってそんなに大事？A．毎日の洗顔は肌ケアのファーストステップ肌には汗や皮脂、ホコリ、花粉などの汚れが自然と付着するほか、古い角質もたまる。これらを毎日きれいに洗い流さないと肌のターンオーバーが促されにくくなり、くすみやザラつき、吹き出物などの肌トラブルを招く。日焼け止めを重ね塗りしたゴルフの日は、特に念入りに。Q3．日焼け止めを落とす方法は？A．洗顔料かクレンジング料がマストSPF値が低めで「石鹸でオフ」と表示のあるものは洗顔料で、SPF値の高いものやウォータープルーフの日焼け止めはクレンジング料（「ダブル洗顔不要」のメイク落としがベター※）で落とすこと。いずれも洗顔後は必ず保湿を！※「ダブル洗顔不要」の表示のないクレンジング料は、クレンジング→洗顔料の2行程が必要Q4．顔の正しい洗い方なんてあるの？A．泡で顔を包み込みこすらずにやさしく洗う泡状洗顔料などの泡で顔全体を包み込み、泡のクッションを軽く動かして、手ではなく泡で洗うのが正解。顔を拭くときはタオルを押し当てるようにして、摩擦を与えないのがポイントだ。Q5．ボディソープで顔を洗ってもいい？A．NO！ 刺激の少ない泡状洗顔料がおすすめ顔の皮膚は体に比べて薄いため、洗浄力の高いボティソープの使用はNG。おすすめは、ポンプを押すだけでフワフワの泡が出てくる泡状の洗顔料。肌への刺激が少なく、なにより楽チン。お湯の温度が高いと皮脂を落とし過ぎて肌の乾燥を招くため、ぬるま湯で。【保湿編】Q6．保湿って何？ どうやるの？A．化粧水で水分補給して乳液で水分を閉じ込める化粧水で角層へ水分を補給→乳液で油の膜をつくって水分を閉じ込めるとともに、乾燥などの外部刺激を防ぐ。この2ステップで保湿が完了。どっちか片方ではNG。Q7．化粧水と乳液をつけるのは面倒A．オールインワンから始めようオールインワンとは化粧水や乳液、美容液など複数のスキンケア機能をひとつにまとめた基礎化粧品のこと。化粧水→乳液の行程が面倒な人は、オールインワンから使い始めると便利。Q8．肌が脂っぽいのに乳液も必要？A．男性の肌は乾燥気味であることをお忘れなく化粧水だけでも潤った感覚が得られるが、水分はすぐに蒸発してしまうので、それを防ぐためにも乳液でフタをすることが必要だ。乾燥傾向にある男性の肌には、女性よりもこの“フタ”が欠かせない。Q9．化粧水や乳液はいつつける？A．顔を洗うたびに1秒でも早くつけよう洗顔後の肌は保湿成分が洗い流された無防備な状態なので、清潔なタオルでやさしく水気をとったらすぐに化粧水、少し乾いてから乳液を塗ること。特にクレンジング料を使ったあとは非常に乾燥しやすいので、保湿をしっかりすることが大事。Q10．シートマスクは使ったほうがいい？A．化粧水代わりに使うと効果的一般的なシートマスクは顔全体に密着してうるおいを浸透、鎮静効果も期待できる便利なアイテム。ただし長時間貼りっぱなしにすると肌がふやけてバリア機能が低下するので、各製品の使用時間を守り、使用後は乳液で肌を保護しよう。【解説】ゴリラクリニック銀座ANNEX院太田博之院長開成中学・高校卒業。昭和大学医学部を卒業後、昭和大学横浜市北部病院にて研修。研修終了後、昭和大学眼科学講座に入局。その後、ゴリラクリニックに入職し、2023年3月から銀座ANNEX院院長を務めている。◇ ◇ ◇1位〜10位にランクインしたのは？→関連記事で【「息子のお嫁さんになってほしい女子プロ」ランキング！ 安田祐香に青木香奈子……現代版“大和撫子”は誰だ？】を掲載中
<ゴルフ情報ALBA.Net>
【ランキング】お嫁さんになってほしい女子プロは？ 1位〜10位まとめ
韓国女子ツアーは美人だらけ！「実力と美貌を兼ね備えた選りすぐりの10人を写真で紹介」
渋野日向子と西郷真央のドライバーの打痕は、どうして位置が違うの？【女子プロの打痕調査】
【2025秋】7番アイアンの飛距離、44モデルを全公開《打球音付き》／禁断のロボット試打
ドレスアップした政田夢乃が天使すぎる！