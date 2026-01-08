鈴木愛が北海道の人気スポット「幸福駅」へ 記念切符に記した願いは「優勝」となにわ男子!?
鈴木愛が自身のインスタグラムを更新。「旅行楽しかったー」と一言だけ記すと、北海道で撮影した写真を一挙に投稿した。
【写真】「恭平くんに会えますように」直筆で願いが書かれた記念切符
最初は寿司を前に、視線をカメラからそらしながらピースをしたり、ちょっと怖い顔をしてカメラを見つめたりする写真からスタート。そして、かつて「愛国→幸福」の切符が大ブームとなった幸福駅を訪問。1987年に国鉄が民営化される直前に広尾線は廃線となり駅も使命を終えたが、今も観光スポットとして人気を集めている。駅前にあるハートをデザインした「HAPPY BELL」（幸福の鐘）や雪の中に立つ駅名標の前、大きな記念切符を手にした写真などを公開。その記念切符には願い事を書いて駅舎などに貼るのが定番になっているが、鈴木は「たくさん優勝できますように」「恭平くんに会えますように」と2つの願いを書いて、白樺の木にピン止めしてきた。2つ目の願いは、アイドルグループ「なにわ男子」の高橋恭平が「幸福駅」の関連グッズを着用していたことから、ファンの間では幸福駅とあわせてよく使われるフレーズのようだ。そして少年との2ショットも公開。これは「#ソリしてたら知らない子と仲良くなり勝負」「#1勝1負」と熱戦を演じた対戦相手との記念写真だ。投稿を見たファンからは「愛ちゃんとっても楽しそう」「見たことの無い表情が一杯」「愛選手にもたくさんの幸福が訪れますように」「貴重なオフショットの投稿ありがとうございます」など、楽しそうな写真を喜ぶコメントが数多く寄せられていた。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
