タレントの鈴木奈々（37）が6日に放送された日本テレビ系「ザ！世界仰天ニュース」4時間スペシャル（後7・00）に出演。都内で購入した3億円豪邸の内部を公開した。

「仰天の結婚」エピソードについて話を振られた鈴木は「私、離婚しているので」と苦笑。MCの笑福亭鶴瓶から「やかましいな」とツッコミが入る中、鈴木は「私、離婚してから…でも、家を買ったんです！」と続けた。

鶴瓶が「離婚して家買ったん？」と聞くと、「まだね、家の中はあんまり公開してないんですよ。テレビ初公開なんです」と鈴木。鶴瓶が「誰も見せてって言うてない」とツッコむも、鈴木は「『仰天ニュース』の上の人から“見せて”って」と経緯を明かした。

これに、若槻千夏が「ネットニュースになってた。3億円」とイジると、スタジオは驚き。「金いくら払ったの？」と続けると、鈴木は「頭金は1億5000万」とさらり。

鈴木は「18歳から『Popteen』のモデルの仕事して、頑張って貯めて」と明かした。

「家を見せてくれ！」の声に、自宅を公開。鈴木は「白を基調にしました」と説明すると、鶴瓶も「凄いやん、これ」と感心し「よく頑張った」と声をかけた。

鈴木は9月26日に放送されたフジテレビ系「全力！脱力タイムズ」（金曜後11・00）で、お笑い芸人・出川哲朗から「茨城通勤やめて、都内に家買ったって？その家、3億円だって？」と暴露され「ヤバいよ、ヤバいよ！マジなやつじゃん！本当に誰にも言ってなくて。リアルにここで初めて言いました。3億です！」と語っていた。