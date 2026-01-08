½Ð¸ý²Æ´õ¡õÝ¯°æ³¤²»¡¢¡Ø¥¢¥ª¥Ï¥é¥¤¥É¡Ù¤ÎÌòÊÁ¤Ç¡Ø¥¹¥È¥í¥Ü¡¦¥¨¥Ã¥¸ Season2¡ÙÅÐ¾ì¡Ö¤½¤Î¸å¤ÎÁÐÍÕ¤ÈÞ«¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¡×
ÇÐÍ¥¤Î½Ð¸ý²Æ´õ¤ÈÝ¯°æ³¤²»¤¬¡¢9Æü¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ëWOWOW¤Î¥É¥é¥Þ¡Ø¥¹¥È¥í¥Ü¡¦¥¨¥Ã¥¸ Season2¡Ù(Ëè½µ¶âÍË23:00¡Á ¢¨Âè1ÏÃÌµÎÁÊüÁ÷)¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¡£
(º¸¤«¤é)Ý¯°æ³¤²»¡¢½Ð¸ý²Æ´õ
¤³¤Î¥É¥é¥Þ¤Ï¡¢Ì¡²è²È¡¦ºéºä°Ë½ï¤Ë¤è¤ëÆ±Ì¾¥³¥ß¥Ã¥¯¤Î¼Â¼Ì²½¤Ç¡¢Ê¡ËÜè½»Ò¤È¹â¶¶¶³Ê¿¼ç±é¤ÇÊüÁ÷¡¦ÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿ºîÉÊ¤ÎÂ³ÊÔ¡£½Ð¸ý¤ÈÝ¯°æ¤Ï¡¢Æ±ºî¼Ô¤Ë¤è¤ëÌ¡²è¤Ç¡¢¡Ø¥¹¥È¥í¥Ü¡¦¥¨¥Ã¥¸¡ÙÆ±ÍÍ¡¢¡ÈÀÄ½Õ»°Éôºî¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¡Ø¥¢¥ª¥Ï¥é¥¤¥É¡Ù¤Î¼Â¼Ì¥É¥é¥Þ¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤á¡¢µÈ²¬ÁÐÍÕ(½Ð¸ý)¡¢ÅÄÃæÞ«(Ý¯°æ)¤ÎÌòÊÁ¤Î¤Þ¤Þ¡¢º£²óÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
Ìó3Ç¯¤Ö¤ê¤ËÁÐÍÕ¤ÈÞ«¤ò±é¤¸¤¿2¿Í¤À¤¬¡¢º£²ó¤Î½Ð±é¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢½Ð¸ý¤Ï¡ÖÁÐÍÕ¤È¤·¤Æ»²²Ã¤Ç¤¤Æ¡¢Ìá¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£Ý¯°æ¤â¡Ö(3Ç¯¤Ö¤ê¤Ë)¼«Ê¬¼«¿È¤¬Þ«¤ò±é¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«ÉÔ°Â¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸½¾ì¤ËÆþ¤ë¤È¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤¬ ¡ÈÁÐÍÕ¤ÈÞ«¤¬Ìá¤Ã¤Æ¤¤¿¡É ¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¤Þ¤¿¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤Ë¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤Þ¤¹¡×¤ÈºÆ²ñ¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¸¶ºî¼Ô¡¦ºéºä°Ë½ï¤â¡Ö¥¹¥È¥í¥Ü¤Î¤ß¤ó¤Ê¤È°ì½ï¤Î¶õ´Ö¤Ë¤¤¤ëÁÐÍÕ¤ÈÞ«¤òÁá¤¯´Ñ¤¿¤¤¤Ç¤¹!!¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢Season1¤Ë°ú¤Â³¤¡¢Season2¤âTVer¤Ç¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®¡£WOWOW¤Ç¤Î³ÆÏÃÊüÁ÷½ªÎ»¸å¡¢ºÇ¿·ÏÃ¤¬ÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Season1(Á´6ÏÃ)¤Ï¡¢9Æü0:00¡Á16Æü23:59¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¡¢TVer¤Ç°ìµóÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¡£
TVer¤Ç¤Ï¡¢½Ð¸ý¤ÈÝ¯°æ¤Î¡Ø¥¹¥È¥í¥Ü¡¦¥¨¥Ã¥¸Season2¡Ù¤Ø¤Î½Ð±é¤òµÇ°¤·¡¢2¿Í¤¬W¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿Ï¢Â³¥É¥é¥ÞW-30¡Ø¥¢¥ª¥Ï¥é¥¤¥É Season1¡¿Season2¡Ù¤â¡¢8Æü0:00¡Á30Æü¤Î3½µ´Ö¸ÂÄê¤Ç¡¢¥·¥ê¡¼¥ºÁ´ÏÃ¤òºÆÇÛ¿®¤¹¤ë¡£
¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¤Ï¡¢°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡û½Ð¸ý²Æ´õ
¨¡¨¡½Ð±é¤¬·èÄê¤·¤¿ºÝ¤Î¤ªµ¤»ý¤Á
¡Ø¥¹¥È¥í¥Ü¡¦¥¨¥Ã¥¸¡Ù¤Ï»ä¤âÀÄ½Õ»þÂå¤ËÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤¿ºîÉÊ¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÁÐÍÕ¤È¤·¤Æ»²²Ã¤Ç¤¤Æ¡¢Ìá¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¨¡¨¡»£±Æ¸½¾ì¤ÎÊ·°Ïµ¤
Ã»¤¤´Ö¤Î»£±Æ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢ÏÂµ¤¤¢¤¤¤¢¤¤¤È¤·¤¿³Ú¤·¤¤¸½¾ì¤Ç¤·¤¿¡£
¨¡¨¡»ëÄ°¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ¡¿¸¶ºî¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤Þ¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸
Þ«¤ÈÁÐÍÕ¤¬¤Þ¤¿Ìá¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿! ¡Ø¥¹¥È¥í¥Ü¡¦¥¨¥Ã¥¸¡Ù¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò³Ú¤·¤àÃæ¤Ç¡¢¤¼¤Ò²û¤«¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë!
¡ûÝ¯°æ³¤²»
¨¡¨¡½Ð±é¤¬·èÄê¤·¤¿ºÝ¤Î¤ªµ¤»ý¤Á
¤³¤ó¤ÊÁÇÅ¨¤ÊÀ¤³¦Àþ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Î¤«! ÁÐÍÕ¤ÈÞ«¤¬¡Ø¥¹¥È¥í¥Ü¡¦¥¨¥Ã¥¸¡Ù¤ÎÀ¤³¦¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¡£¹¬¤»¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤·¤¿¡£¡Ø¥¢¥ª¥Ï¥é¥¤¥É¡Ù¤ò»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤¿Ìó£³Ç¯Á°¤Îµ¤»ý¤Á¤òÁ¯ÌÀ¤Ë»×¤¤½Ð¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÌÚÂ¼ÁÈ¤Ç¤Î»£±Æ¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£ÀµÄ¾¡¢°á¾Ø¹ç¤ï¤»¤Î»þÅÀ¤Ç¤Ï¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤¬Þ«¤ò±é¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«ÉÔ°Â¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸½¾ì¤ËÆþ¤ë¤È¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤¬¡ÖÁÐÍÕ¤ÈÞ«¤¬Ìá¤Ã¤Æ¤¤¿¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¤Þ¤¿»ëÄ°¼Ô¤Î¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤Ë¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¨¡¨¡»£±Æ¸½¾ì¤ÎÊ·°Ïµ¤
¡Ø¥¢¥ª¥Ï¥é¥¤¥É¡Ù¤ò»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤¿»þ¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ì²¹¤«¤µ¤Ç¤Þ¤¿ËÍÅù¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤ê¡¢¤¹¤´¤¯°Â¿´´¶¤ËËþ¤Á¤¢¤Õ¤ì¤¿¸½¾ì¤Ç¤·¤¿¡£3Ç¯Á°¤Ë¡Ø¥¢¥ª¥Ï¥é¥¤¥É¡Ù¤òºî¤ê¤¢¤²¤¿¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤È¡¢¤Þ¤¿¤³¤¦¤·¤ÆÞ«¤È¤·¤ÆºÆ²ñ¤Ç¤¤¿¤³¤È¡¢Èó¾ï¤Ë¤¦¤ì¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£Ã»¤¤´Ö¤Ç¤Î»£±Æ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤â¸¶ºî¤Ø¤Î¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤È°¦¤ò´¶¤¸¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¸½¾ì¤Ç¤·¤¿¡£
¨¡¨¡»ëÄ°¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ¡¿¸¶ºî¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤Þ¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸
¡Ø¥¢¥ª¥Ï¥é¥¤¥É¡Ù¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¡¢¸¶ºî°¦¤Ë°î¤ì¤¿¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¢¥¥ã¥¹¥È¤¬ºéºäÀèÀ¸¤ÎÀ¤³¦¤ò¼Â¼Ì¤ËÍî¤È¤·¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢²æ¡¹¤¬±é¤¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿ÁÐÍÕ¤ÈÞ«¤¬ºîÉÊ¤òÈô¤Ó±Û¤¨¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤É¤Î¤è¤¦¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤Î¸å¤ÎÁÐÍÕ¤ÈÞ«¤¬¤É¤ó¤ÊÀ¸³è¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢´üÂÔ¤òËÄ¤é¤Þ¤»¤Ê¤¬¤é¡Ø¥¹¥È¥í¥Ü¡¦¥¨¥Ã¥¸¡Ù¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤!
¡ûºéºä°Ë½ï»á(¸¶ºî)
¨¡¨¡ÁÐÍÕÌò¤Î½Ð¸ý²Æ´õ¡¢Þ«Ìò¤ÎÝ¯°æ³¤²»ÍÍ¤Î¤´½Ð±é¤Ë´Ø¤·¤Æ
¤³¤Î¤ªÏÃ¤ò»Ç¤Ã¤¿»þ¡¢¤Þ¤ººÇ½é¤Ë¡Ö¤Þ¤¸¤Ç¤¹¤«?! ¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«?!¡×¤È¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬¤¹¤´¤¤»ö¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½Ð¸ý¤µ¤ó¡¢Ý¯°æ¤µ¤ó¡¢¤É¤Á¤é¤â±×¡¹¤´³èÌö¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç¤â¤¦°ìÅÙÁÐÍÕ¤ÈÞ«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë»ö¤ò²÷Âú¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤ÈÊ¹¤¡¢ºî¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢¤½¤·¤Æ¤â¤Ï¤ä¤ª¤Õ¤¿¤ê¤Î¥Õ¥¡¥ó¤È¤·¤Æ¤âËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤¿¤¯¡¢´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹! ¥¹¥È¥í¥Ü¤Î¤ß¤ó¤Ê¤È°ì½ï¤Î¶õ´Ö¤Ë¤¤¤ëÁÐÍÕ¤ÈÞ«¤òÁá¤¯´Ñ¤¿¤¤¤Ç¤¹!!
¨¡¨¡»ëÄ°¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ¡¿¸¶ºî¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤Þ¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸
¡Ø¥¢¥ª¥Ï¥é¥¤¥É¡Ù¤ËÂ³¤¡¢¡Ø¥¹¥È¥í¥Ü¡¦¥¨¥Ã¥¸¡Ù¤â2¥·¡¼¥º¥ó¤ËÅÏ¤Ã¤ÆºÙÉô¤Þ¤ÇÃúÇ«¤ËÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿»ö¤Ï¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤¿¤¯¤Æ¹¬¤»¤Ê»ö¤À¤È¼Â´¶¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£Ê¡ËÜ¤µ¤ó¡¢¹â¶¶¤µ¤ó¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤Æ¥¥ã¥¹¥È¤Î³§¤µ¤ó¤¬¤ß¤ó¤ÊÂ³Åê!!¤È¤¤¤¦»ö¤Ç±×¡¹³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¤Í! SNS¤Ç¸«¤«¤±¤ë³§¤µ¤ó¤Î´¶ÁÛ¤â¤È¤Æ¤â²¹¤«¤¯¡¢¤½¤ì¤â¤Þ¤¿´ò¤·¤¤¤Ç¤¹! Season£²¤âÀ§Èó°ì½ï¤ËÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦!
