TVアニメ『魔女の旅々』新作劇場版アニメーション 制作決定！特報公開！

2025年10月2日で2020年のTVアニメ放送から5周年を迎えた本作『魔女の旅々』。

2026年は原作小説10周年の記念の１年。本作へのたくさんの声援への感謝を込めて、この度「新作劇場版アニメーション」の制作が決定した。

発表に際し、イレイナ役・本渡楓の新録ボイスでお届けする特報映像が公開された。

灰の魔女・イレイナは、劇場でどのような物語を紡ぐのか――詳細は続報をお楽しみに。

＜原作 白石定規コメント＞

僕のXに載せてるメールアドレスやリプライで

「いつになったら続編やるんですか？」

と問い合わせいただいた皆さん。『魔女の旅々』、続編やります。

これでもう、問い合わせの必要はありません！

しかも映画ですって！ 映画！

水面下で色々な大人の人たちと共に着実に進行していた映画化のお話が、

ようやくこうして皆さんにお届けできるようになったことを何より嬉しく思います。

ここまで来ることができたのはひとえに様々な方々の協力あってのこと。

感謝したい人が多すぎて僕はもうどこに足を向けて眠ればいいのかわかりません。

何はともあれ、著者としても、魔女の旅々アニメのファンの一人としても、楽しみです！

＜キャラクター原案 あずーる＞



まさか劇場のスクリーンでイレイナさんの旅路を拝める日が来るとは思っていませんでした。感無量です…！！

アニメーションに携わってくださったスタッフさんと、ここまで応援してくださった皆さんに、心よりの感謝を申し上げます。

©Jougi Shiraishi/SB Creative Corp. Illustration:Azure

●作品情報

TVアニメ 『魔女の旅々』

新作劇場版アニメーション制作決定



＜STORY＞

あるところに一人の旅人がいました。彼女の名はイレイナ。

若くして魔法使いの最上位「魔女」となった才女です。

幼いころに読んだ旅の物語に憧れて、流されるように気ままな長い旅を続けています。

この広大な世界を自由に渡り歩き、わけのわからない可笑しな人や、

誰かの美しい日常に触れながら、彼女は旅人として、これといった目的もなく、

色々な国や人との出逢いを繰り返します。そして同じ数だけのーー

「構わないでください。私、旅人なものですから。

先を急がなければならないのです」

そんな魔女イレイナが紡ぐ、出逢いと別れの物語…。

【STAFF】

原作：白石定規（GAノベル／SBクリエイティブ刊）

キャラクター原案：あずーる

監督：窪岡俊之

シリーズ構成・脚本：筆安一幸

キャラクターデザイン・総作画監督：小田武士

コンセプトデザイン：内尾和正

総作画監督：矢向宏志、長森佳容、河野絵美、吉田巧介

魔法エフェクト監修：宝井俊介

色彩設計：高木雅人

色彩設計補佐：手倉森咲子

美術設定：滝口勝久(スタジオちゅーりっぷ)

美術監督：合六 弘(マカリア)

プロップデザイン：水村良男

3Dディレクター：向 純平

撮影監督：桑 良人、板倉あゆみ

特殊効果：イノイエシン

編集：柳 圭介

音響監督：藤田亜紀子

音楽：AstroNoteS

音楽制作：ランティス

アニメーション制作：C2C

【CAST】

イレイナ:本渡 楓

フラン:花澤香菜

サヤ:黒沢ともよ

シーラ：日笠陽子

アムネシア：小原好美

©白石定規・SBクリエイティブ／魔女の旅々製作委員会

