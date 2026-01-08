飯島直子「七草粥の日」にまさかの朝食公開「斬新だけど美味しそう」「自由な発想で素敵」の声
【モデルプレス＝2026/01/08】女優の飯島直子が1月7日、自身のInstagramを更新。「七草粥の日」に食べた料理のショットを公開し、反響が寄せられている。
【写真】50代月9女優「斬新だけど美味しそう」七草粥の日の意外な朝食
飯島は「さて、もうすっかり七日」とコメント。「『七草粥の日』ということで今朝は、ハムステーキを食べました」とつづり、七草粥ではなく、厚めに切られたハムのステーキとトーストを並べた、意外なショットを披露している。
この投稿には「斬新だけど美味しそう」「自由な発想で素敵」「食べ応え完璧」「豪華」などといった声が寄せられている。（modelpress編集部）
